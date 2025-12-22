americateve

Venezuela trabaja en proyecto de ley que busca penalizar acciones que vayan contra libre navegación

CARACAS (AP) — La Asamblea Nacional de Venezuela, de abrumadora mayoría oficialista, aprobó el lunes en una primera discusión un proyecto de ley que busca penalizar acciones que atenten contra la libertad de navegación y comercio, en medio de las tensiones con Estados Unidos y la incautación de buques con petróleo venezolano por parte de la armada de ese país en aguas del Caribe.

El diputado Giuseppe Alessandrello pronuncia un discurso durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Foto AP/Matias Delacroix) AP

El diputado oficialista Giuseppe Alessandrello presentó la iniciativa que, según destacó, busca “proteger la economía nacional" y la relación comercial del país sudamericano con el mundo, y “protegernos a nosotros de los actos de depredación que el gobierno de los Estados Unidos está realizando” en el Caribe.

Alessandrello, sin mencionar textualmente el artículo del proyecto legislativo, indicó que en su diseño se ha tomado como referencia varios convenios y tratados locales e internacionales, entre ellos uno que establece que “toda persona que promueva, investigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde... financie o participe en acciones de piratería, bloqueos u otros ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la república” serían sancionados con prisión y multas económicas.

Trump ha dicho que Venezuela estaba utilizando el petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros delitos y prometió escalar la presencia militar hasta que el país le devuelva a Estados Unidos petróleo, tierra y activos.

Maduro rechaza los señalamientos y denuncia que Washington pretende un cambio de gobierno en Venezuela y apoderarse de sus recursos naturales.

La iniciativa legislativa, cuyo contenido en general se desconoce, debe ser aprobada en una segunda discusión y sancionada por el presidente Maduro antes de su publicación oficial. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y cercano colaborador de Maduro, convocó para el martes el segundo debate.

Mientras tanto, cientos de partidarios del gobierno recorrieron en motocicletas calles de Caracas como muestra de apoyo a Maduro y protestar por lo que califican como “las agresiones y la piratería" de Estados Unidos.

La movilización partió desde la barriada pobre de Petare, una de las más populosas de América Latina. “Los caballos de hierro estamos con Maduro. Estados Unidos se quieren robar nuestro petróleo; estamos en alerta para defender la paz y la soberanía”, dijo Jesús Sarmiento, un repartidor motorizado de 31 años.

FUENTE: AP

