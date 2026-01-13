americateve

Venezuela trabaja en identificación de muertos en ataque de EEUU, no da cifra oficial

CARACAS (AP) — El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela afirmó el martes que varios organismos policiales y científicos trabajan en la identificación de los fallecidos durante la intervención militar estadounidense y la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Partidarios del expresidente venezolano Nicolás Maduro recorren las calles pidiendo su liberación mientras enfrenta un juicio en Estados Unidos tras ser capturado por fuerzas estadounidenses, en Caracas, Venezuela, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix)
Ante la demora de las autoridades para ofrecer una cifra total de muertos, Diosdado Cabello indicó que “no hablamos de la cantidad de fallecidos o asesinados porque las explosiones fueron tan fuertes que bueno, ahí hay personas que no sabemos dónde están”.

Algunos cuerpos quedaron fragmentados “de tal manera que es imposible” tener una identificación plena sin una serie de análisis, indicó el ministro en una rueda de prensa.

Explicó que es necesario “el estudio que se hace para ver el ADN de restos humanos”, un trabajo que está a cargo de la policía científica con la ayuda del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

La semana pasada, en una ceremonia realizada en la sede de la Guardia Nacional en la instalación militar del Fuerte Tiuna —al suroeste de Caracas—, la presidenta encargada Delcy Rodríguez entregó condecoraciones a varios familiares de militares fallecidos y heridos, sin mencionar tampoco una cifra.

De acuerdo con datos del ejército de Venezuela, al menos 24 elementos de seguridad venezolanos murieron durante el ataque estadounidense. Por su parte, el gobierno de Cuba anunció el el 4 de enero que 32 agentes militares y policiales cubanos que trabajaban en Venezuela también fallecieron en la operación militar.

Maduro fue capturado en la madrugada del 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores en una operación militar de Estados Unidos en Caracas. Posteriormente fue trasladado a territorio estadounidense, donde ambos comparecieron el 5 de enero ante un tribunal de Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. El depuesto mandatario se declaró inocente.

Sobre la situación del país, el ministro Cabello comentó que lo que se percibe en el país es “la normalización… dentro de una tensa calma", dado que "Venezuela no había sido bombardeada nunca”.

A su vez restó importancia a la lenta reactivación de las actividades cotidianas en Caracas y otras ciudades del país y remarcó que tradicionalmente durante los primeros días del año numerosos comercios e industrias permanecen cerrados y otorgan vacaciones colectivas a sus trabajadores.

“Nosotros tenemos que seguir adelante. La presidenta encargada ha estado trabajando en la calle entregando obras que ya estaban listas”, dijo, mientras los cuerpos de seguridad “estaremos aquí trabajando mañana, tarde y noche, todos los días, la semana, para darle tranquilidad a nuestro pueblo”.

