Venezuela rechaza informe de ONU que detalla torturas

Según el documento Maduro ordenó la tortura en algunos casos, pero no proporcionó detalles de casos específicos. La jefa de la misión, Marta Valiñas, reiteró esa aseveración durante una entrevista con The Associated Press la semana pasada en la que también explicó que se llegó a la conclusión con base en “testimonios diferentes pero consistentes” recibidos y corroborados.