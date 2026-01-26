americateve

Venezuela libera a decenas de presos en dos días; cientos más continúan detenidos

CARACAS (AP) — Decenas de reclusos en Venezuela fueron liberados durante el fin de semana, informó la principal organización defensora de derechos de los prisioneros del país, al tiempo que Estados Unidos continúa aplicando presión sobre el gobierno interino de la nación sudamericana para que deje en libertad a cientos de disidentes que fueron a prisión durante la presidencia de Nicolás Maduro.

Ricardo Gámez, a la izquierda, sale de prisión luego de ser liberado, el domingo 25 de enero de 2026, en Tocuyito, Venezuela. (AP Foto/Jacinto Oliveros)
Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, señaló el lunes en la red social X que 266 "presos políticos" han sido liberados desde el 8 de enero, cuando el gobierno interino de Venezuela prometió excarcelar a un "número importante" de reclusos en lo que describió como un esfuerzo por promover la reconciliación nacional. Al menos 100 de estos prisioneros salieron de prisión en los últimos dos días, según las cifras publicadas por el grupo.

Maduro fue capturado por Estados Unidos en una redada el 3 de enero y su lugar quedó en manos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, una veterana del partido gobernante que ahora funge como presidenta interina de la nación.

Entre los presos liberados este fin de semana se encuentran un activista de la oposición, un abogado de derechos humanos y un estudiante de periodismo que fue encarcelado en marzo después de publicar quejas sobre el sistema de alcantarillado de su ciudad natal, y fue acusado de "incitar al odio", de acuerdo con el organismo.

Pero al menos 600 disidentes permanecen detenidos en Venezuela, según Foro Penal, incluidos varios miembros del partido Vente Venezuela, encabezado por la ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

Rodríguez declaró el viernes que su gobierno había liberado a más de 620 reclusos y agregó que haría una solicitud al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que verifique las listas de presos excarcelados. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló el lunes en conferencia de prensa que 808 presos han sido liberados desde diciembre.

Los grupos defensores de los derechos humanos en Venezuela han acusado al gobierno de inflar el número de liberaciones, mientras que los funcionarios afirman que estos organismos sólo intentan socavar la credibilidad del Estado. Cabello afirmó el lunes que "aquí no hay presos políticos. Aquí hay gente que cometió delito".

Familiares de los detenidos han realizado vigilias constantes fuera de las prisiones del país para exigir la liberación de aquellos que continúan tras las rejas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

