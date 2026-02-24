americateve

Venezuela denuncia apertura forzada de una valija diplomática en aeropuerto panameño

CARACAS (AP) — El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez denunció el martes la apertura forzada de una valija diplomática de Venezuela en el aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá.

El canciller venezolano Yván Gil indicó en un comunicado divulgado en su canal en Telegram que el incidente constituye “una violación directa y flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”.

El canciller, sin dar detalles de lo ocurrido, destacó en el escrito que el Artículo 27 de la Convención de Viena establece “claramente la inviolabilidad de la valija diplomática”, la cual “no puede ser abierta ni retenida bajo ninguna circunstancia”.

Exigió a las autoridades panameñas "a cumplir estrictamente las normas que rigen la actividad diplomática y consular, considerando la voluntad expresada por ambos gobiernos para reactivar los servicios consulares”.

Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero dos días después de la captura y traslado del entonces mandatario Nicolás Maduro, junto a su esposa, a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de droga tras un audaz operativo militar estadounidense en territorio venezolano.

A mediados del año pasado, la cancillería de Panamá informó que los servicios consulares con Venezuela se retomarían, casi un año después de que el gobierno panameño suspendiera relaciones a raíz de las cuestionadas elecciones del 2024 en las que el ahora depuesto presidente Maduro fue proclamado ganador para un tercer mandato, pese a que la oposición presento pruebas creíbles de que su candidato había sido el triunfador.

Pese al restablecimiento de los servicios consulares, los gobiernos de Panamá y Caracas no retomaron relaciones diplomáticas.

Panamá fue uno de los primeros países latinoamericanos en exigir a las autoridades venezolanas una revisión completa de las actas de votación, su publicación y condicionó las relaciones con Caracas hasta que eso ocurriera. Las actas nunca fueron publicadas por la autoridad electoral del país sudamericano.

FUENTE: AP

