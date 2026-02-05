Venezuela avanza en ley de amnistía para la liberación masiva de presos por motivos políticos

La propuesta de ley, presentada semanas después del ataque militar estadounidense que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro, debe ser aprobada en una segunda discusión, para la cual no se ha definido una fecha. Después la mandataria a cargo debe dar su sanción previo a la publicación oficial de la norma.

Rodríguez, quien juró como mandataria encargada luego de la captura y traslado de Maduro y su esposa a los Estados Unidos, ha expresado su esperanza de que la ley sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la llegada al poder del ahora fallecido presidente socialista Hugo Chávez en 1999.

El proyecto de amnistía ha sido recibido a su vez con cautela por organizaciones defensoras de los derechos humanos, varias de las cuales exigieron el jueves que el contenido de la ley sea accesible para cualquier persona antes de su aprobación definitiva.

“El texto del proyecto de ley debe hacerse público urgentemente, dado su impacto sobre los derechos de las víctimas, sus familiares y la sociedad venezolana”, indicó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en un comunicado.

En tanto, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) señaló que el “hermetismo acerca de este proyecto impide un análisis serio sobre su alcance, sus criterios de inclusión y exclusión, y sus posibles efectos jurídicos, lo que compromete su legitimidad”.

JEP enfatizó que el proyecto de ley debe ser conocido de antemano para que “las víctimas, defensores de derechos humanos, expertos independientes y la sociedad civil puedan revisarlo, formular observaciones y advertir sobre posibles violaciones a los estándares internacionales”.

La ley de amnistía era una de las principales exigencias de la oposición y activistas por los derechos humanos, y Estados Unidos la respaldaba. Esa petición se acentuó especialmente tras la separación de Maduro del poder.

Los años para considerar en el proyecto de ley incluyen el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y el de Maduro (2013-2026), su sucesor y heredero político. La ley de amnistía, según se informó, excluirá a los condenados por homicidio, tráfico de drogas y violaciones graves a los derechos humanos.

Previamente, el 8 de enero —luego del traslado de Maduro para comparecer ante un tribunal en Nueva York con el fin de que enfrente cargos por presunto narcoterrorismo—, la presidenta encargada ofreció la liberación de un “número importante” de presos como una señal, dijo, para consolidar la paz y convivencia.

Sin embargo, el proceso ha enfrentado críticas de familiares y organizaciones civiles por falta de celeridad e información de las excarcelaciones. Voceros del gobierno han dicho que ha liberado a casi 900 reclusos desde diciembre, aunque según cifras de Foro Penal, que monitorea la situación de los presos, hasta la mañana del jueves solo registraba la liberación de 383 personas.

El gobierno niega que existan “presos políticos” y acusa a los detenidos de conspirar supuestamente para desestabilizarlo.

FUENTE: AP