Venezuela aprueba ley que busca penalizar acciones que vayan contra la libre navegación

CARACAS (AP) — La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por oficialistas, aprobó el martes una ley que penaliza acciones que atenten contra la libertad de navegación y el comercio marítimo en medio de las tensiones con Estados Unidos y la incautación de buques con petróleo venezolano por parte de la armada de ese país en aguas del Caribe.

Partidarios del gobierno recorren Caracas, Venezuela, en motocicletas accesibles, el lunes 22 de diciembre de 2025, para protestar contra la injerencia estadounidense. (Foto AP/Matias Delacroix) AP

Jorge Rodríguez, cercano al presidente Nicolás Maduro y que asumió la presidencia del Legislativo unicameral en 2021, afirmó que se trata de la “ley de la dignidad en contra de los piratas y corsarios del Caribe” en alusión a Estados Unidos.

El instrumento legal tiene como finalidad “generar mecanismos para resguardar los derechos de las personas jurídicas nacionales o extranjeras que realizan operaciones comerciales” con Venezuela “frente a actos contrarios a la libertad de navegación y comercio internacional”.

La ley entrará en vigor cuando sea promulgada por el presidente Nicolás Maduro y publicada en la Gaceta Oficial, indicó Rodríguez.

Uno de los artículos establece que “toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones de piratería, bloqueo u otros actos ilícitos internacionales contra personas jurídicas”, serán sancionados con prisión de 15 a 20 años y multas económicas como penas accesorias.

La legislación también busca “contribuir con la protección de los derechos” de los Estados donde un buque está registrado y enarbola su bandera, determinando su nacionalidad y sobre el cual ejerce jurisdicción, “incluyendo la debida reparación ante las conductas de piratería y bloqueo marítimo ejecutadas mediante el uso o amenaza del uso de la fuerza por parte de Estados que actúan fuera de su jurisdicción”.

Desde septiembre fuerzas militares estadounidenses se han desplegado en el Caribe y el Pacífico argumentando la lucha contra el narcotráfico en la región y han ejecutado 28 ataques contra pequeñas embarcaciones señaladas de transportar drogas. Al menos 104 personas han fallecido.

Trump ha dicho que Venezuela estaba utilizando el petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros delitos y prometió escalar la presencia militar hasta que el país le devuelva a Estados Unidos petróleo, tierra y activos.

Maduro rechaza los señalamientos y denuncia que Washington pretende un cambio de gobierno en Venezuela y apoderarse de sus recursos naturales.

FUENTE: AP

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

Insurrecto clama ayuda desde "Alligator Alcatraz": "Nos están haciendo la vida un yogur"

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Con una fila de prisioneros encerrados en una celda de fondo, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla durante una visita guiada al Centro de Confinamiento de Terroristas en Tecoluca, El Salvador, el 26 de marzo de 2025. (AP Foto/Alex Brandon, archivo)

"60 Minutes" retrasa emisión de reportaje crítico sobre política de deportación de Trump

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

