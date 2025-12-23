Venezuela aprueba ley que busca penalizar acciones que vayan contra la libre navegación

Partidarios del gobierno recorren Caracas, Venezuela, en motocicletas accesibles, el lunes 22 de diciembre de 2025, para protestar contra la injerencia estadounidense. (Foto AP/Matias Delacroix) AP

Jorge Rodríguez, cercano al presidente Nicolás Maduro y que asumió la presidencia del Legislativo unicameral en 2021, afirmó que se trata de la “ley de la dignidad en contra de los piratas y corsarios del Caribe” en alusión a Estados Unidos.

El instrumento legal tiene como finalidad “generar mecanismos para resguardar los derechos de las personas jurídicas nacionales o extranjeras que realizan operaciones comerciales” con Venezuela “frente a actos contrarios a la libertad de navegación y comercio internacional”.

La ley entrará en vigor cuando sea promulgada por el presidente Nicolás Maduro y publicada en la Gaceta Oficial, indicó Rodríguez.

La ley fue impulsada después de que efectivos de las fuerzas armadas estadounidenses tomaron el sábado un buque petrolero frente a la costa de Venezuela por segunda vez en menos de dos semanas, como parte de las medidas de presión del mandatario estadounidense Donald Trump contra Maduro.

Uno de los artículos establece que “toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones de piratería, bloqueo u otros actos ilícitos internacionales contra personas jurídicas”, serán sancionados con prisión de 15 a 20 años y multas económicas como penas accesorias.

La legislación también busca “contribuir con la protección de los derechos” de los Estados donde un buque está registrado y enarbola su bandera, determinando su nacionalidad y sobre el cual ejerce jurisdicción, “incluyendo la debida reparación ante las conductas de piratería y bloqueo marítimo ejecutadas mediante el uso o amenaza del uso de la fuerza por parte de Estados que actúan fuera de su jurisdicción”.

Desde septiembre fuerzas militares estadounidenses se han desplegado en el Caribe y el Pacífico argumentando la lucha contra el narcotráfico en la región y han ejecutado 28 ataques contra pequeñas embarcaciones señaladas de transportar drogas. Al menos 104 personas han fallecido.

Trump ha dicho que Venezuela estaba utilizando el petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros delitos y prometió escalar la presencia militar hasta que el país le devuelva a Estados Unidos petróleo, tierra y activos.

Maduro rechaza los señalamientos y denuncia que Washington pretende un cambio de gobierno en Venezuela y apoderarse de sus recursos naturales.

FUENTE: AP