Venezuela aplaza aprobación de ley de amnistía para la liberación de presos por motivos políticos

CARACAS (AP) — La Asamblea Nacional de Venezuela aplazó el jueves la segunda discusión de la Ley de Amnistía propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para la liberación masiva de presos por motivos políticos, para revisar la redacción de uno de sus 13 artículos luego de diferencias entre los legisladores oficialistas y de la oposición.

Los legisladores votan sobre un proyecto de ley de amnistía en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el jueves 12 de febrero de 2026. (AP Foto/Cristian Hernández)
Los legisladores votan sobre un proyecto de ley de amnistía en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el jueves 12 de febrero de 2026. (AP Foto/Cristian Hernández) AP

El debate fue suspendido en momentos en que se discutía un artículo cuya redacción podría afectar a muchos venezolanos que abandonaron el país y que tendrían que presentarse ante un tribunal local.

El debate de la norma —que fue presentada semanas después del ataque militar estadounidense en la capital venezolana que depuso y capturó al entonces presidente Nicolás Maduro— continuará la próxima semana.

De aprobarse, la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática se aplicaría a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros. Entrará en vigor luego de que sea aprobada por la Asamblea unicameral, promulgada por la presidenta encargada y publicada en la Gaceta Oficial.

Rodríguez, quien fue juramentada como mandataria encargada el 5 de enero —dos días después del traslado de Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de drogas— ha expresado su esperanza de que la ley sirva para reparar las heridas que ha dejado la larga confrontación política en el país sudamericano desde la llegada al poder del fallecido presidente socialista Hugo Chávez en 1999.

La ley es una de las principales exigencias de la oposición y de organizaciones de derechos humanos y cuenta con el respaldo de Estados Unidos. La demanda de una amnistía se profundizó especialmente luego de la captura de Maduro.

Familiares de presos y activistas han recibido con cautela la iniciativa y exigido al gobierno que la amnistía no sea restringida ni selectiva, sino que abarque a una amplia gama de hechos considerados punibles. La ley de amnistía excluirá a los condenados por homicidio, tráfico de drogas y violaciones graves de los derechos humanos.

FUENTE: AP

