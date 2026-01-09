Venezuela anuncia “proceso exploratorio" con EEUU para restablecer misiones diplomáticas

Compartir en:









El anuncio se produjo seis días después de la audaz intervención militar estadounidense en el país sudamericano y la captura del expresidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

La iniciativa a nivel diplomático tiene como propósito “abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del Presidente de la República y la Primera Dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo”, indicó el comunicado divulgado por la estatal Venezolana de Televisión.

Los dos países rompieron sus relaciones diplomáticas en febrero de 2019 por decisión del presidente Maduro y cerraron sus embajadas luego de que Trump apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, quien se declaró en enero de ese año presidente interino de Venezuela.

FUENTE: AP