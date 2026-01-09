americateve

Venezuela anuncia “proceso exploratorio" con EEUU para restablecer misiones diplomáticas

CARACAS (AP) — El gobierno de Venezuela anunció el viernes la decisión de iniciar “un proceso exploratorio” con el gobierno de los Estados Unidos, orientado a restablecer las misiones diplomáticas en ambos países.

La iniciativa a nivel diplomático tiene como propósito “abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del Presidente de la República y la Primera Dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo”, indicó el comunicado divulgado por la estatal Venezolana de Televisión.

Los dos países rompieron sus relaciones diplomáticas en febrero de 2019 por decisión del presidente Maduro y cerraron sus embajadas luego de que Trump apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, quien se declaró en enero de ese año presidente interino de Venezuela.

FUENTE: AP

