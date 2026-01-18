Venezolanos en Colombia se manifiestan por la liberación de presos en Venezuela

Colombia es uno de los mayores receptores de la diáspora venezolana en la región , al acoger a 2,8 millones de migrantes de ese país, según cifras oficiales, de los más de ocho millones que han salido de Venezuela en más de una década.

En pancartas expuestas por los asistentes a la plaza de Bolívar, en el centro de la capital colombiana, podía leerse: “Familiares unidos por un solo dolor” y “libertad inmediata para los presos políticos”. También fueron expuestas las fotografías de cientos de encarcelados en Venezuela.

En julio de 2024, luego de que el Consejo Nacional Electoral de mayoría oficialista declaró a Maduro ganador de los comicios presidenciales, sectores de oposición alegaron un fraude, lo que derivó en protestas callejeras, represión, arrestos y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Al menos 2.000 personas fueron detenidas entonces, según cifras oficiales.

Las autoridades venezolanas niegan que existan presos políticos en el país, y acusan a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.

Maritza Sira, hermana de un preso venezolano, expresó a The Associated Press su anhelo de que “lo liberen pronto, que lo liberen lo antes posible”, pues lleva un año recluido y “prácticamente se está enfermando; no le están brindando atención médica”.

Después de la intervención militar estadounidense del 3 de enero en Caracas, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ofreció la liberación de venezolanos y extranjeros encarcelados como una señal para consolidar la paz. Sin embargo, el proceso enfrenta críticas de familiares y organizaciones civiles por falta de celeridad e información de las excarcelaciones.

Según la organización civil Foro Penal, que monitorea la situación de los presos en Venezuela, hasta el sábado por la tarde 139 personas habían sido excarceladas, de las más de 800 que siguen detenidas. Las liberaciones seguían a cuentagotas el domingo, entre ellas las de cuatro extranjeros, informó el foro en su cuenta en la red social X.

Geraldine Enciso, esposa de Daner Barajas —un colombiano detenido en Venezuela—, dijo a la AP que su cónyuge “no tiene antecedentes penales ni en Colombia ni en Venezuela”, pero le han comentado que a los extranjeros los acusan “de ser terroristas y de espionaje”.

En contraste con el reclamo de los familiares que exigen la pronta liberación de sus allegados, el gobierno ha negado que el proceso se esté dilatando, y la presidenta Rodríguez ofreció que las excarcelaciones continuarán.

En tanto, familiares y dirigentes estudiantiles reclamaron el domingo por la presencia de la policía frente a una prisión en Caracas, donde realizaron una vigilia para exigir la liberación de sus seres queridos.

FUENTE: AP