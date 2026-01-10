americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Venezolanos afines al oficialismo piden en las calles la libertad de Maduro y su esposa

CARACAS (AP) — Al cumplirse una semana de la intervención militar estadounidense en Caracas, venezolanos afines al oficialismo marcharon en varias ciudades del país para exigir el retorno del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, mientras que la presidenta encargada Delcy Rodríguez condenó la acción militar.

Partidarios del expresidente venezolano Nicolás Maduro se manifiestan en Caracas, Venezuela, el sábado 10 de enero de 2026, para exigir la liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores, una semana después de su captura por las fuerzas estadounidenses. (AP Foto/MatÍas Delacroix)
Partidarios del expresidente venezolano Nicolás Maduro se manifiestan en Caracas, Venezuela, el sábado 10 de enero de 2026, para exigir la liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores, una semana después de su captura por las fuerzas estadounidenses. (AP Foto/MatÍas Delacroix) AP

Mientras seguidores del gobierno se manifestaban el sábado en ciudades como Caracas, Trujillo, Nueva Esparta, Miranda y otras localidades, la presidenta encargada participaba en un evento público del sector social, en un intento por mostrar que el país continúa su rumbo.

Rodríguez, a cargo del poder tras la captura del líder venezolano, aseguró que en Venezuela “hay un gobierno, el del presidente Nicolás Maduro, y yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras dure su secuestro... No vamos a dejar de condenar la agresión criminal” del 3 de enero.

En las calles, cientos de personas portaban banderas tricolor del país sudamericano, en una concentración que duró menos de lo habitual.

“Aquí estamos en resistencia, exigiendo al gobierno norteamericano que nos entregue a nuestro presidente Nicolás Maduro”, declaró el manifestante Daivy Cobo a la televisión pública.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump escribió en su red social: “amo al pueblo venezolano y ya estoy haciendo que Venezuela vuelva a ser próspera y segura".

Tras la sorprendente acción militar que derrocó a Maduro, Trump aseguró que Washington regirá al país sudamericano y pidió acceso a recursos petroleros, que prometió utilizar “para beneficiar a la gente” de ambos países.

La víspera, Venezuela y Estados Unidos anunciaron que evalúan el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, y la reapertura de las sedes diplomáticas respectivas.

En tanto, familias con seres queridos en la cárcel se reunieron por tercer día consecutivo frente a las cárceles de Caracas y otras comunidades con la esperanza de recibir avisos sobre su posible liberación.

La familia de Diógenes Angulo quedó conmocionada apenas un par de minutos después de que saliera de prisión tras estar allí un año y cinco meses. Fue detenido por publicar un video de una manifestación de la oposición. “Gracias a Dios, voy a disfrutar de nuevo de mi familia”, dijo a The Associated Press, y agregó que los demás detenidos “están bien”.

Un familiar de la activista Rocío San Miguel, una de las primeras liberadas y que posteriormente se trasladó a España, precisó en un comunicado que su excarcelación “no se trata de una libertad plena, sino de una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad”.

La organización civil Foro Penal indicó el sábado que el número de excarcelados subió a 11, pero 809 continúan presos “por razones políticas”. Las autoridades niegan que haya presos políticos en el país, y acusan a los detenidos de conspirar contra el gobierno.

Entre los miembros destacados de la oposición política que fueron detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 y permanecen en prisión se encuentran el exlegislador Freddy Superlano, el exgobernador Juan Pablo Guanipa, y Perkins Rocha, abogado de la líder opositora María Corina Machado. El yerno del candidato presidencial opositor Edmundo González también sigue en la cárcel.

En medio de la expectativa mundial por el destino del país sudamericano, el canciller venezolano, Yván Gil, respondió al papa León XIV, quien el viernes pidió mantener la paz y “respetar la voluntad del pueblo de Venezuela”.

“Con respeto al Santo Padre y a su autoridad espiritual, Venezuela reafirma que es un país que construye, trabaja y defiende su soberanía con paz y dignidad”, refirió Gil en su cuenta de Telegram, e invitó al pontífice “a conocer más de cerca esta realidad”.

———

La periodista de The Associated Press Regina García Cano colaboró con este reporte desde Caracas.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

Fuerzas de EEUU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe, afirma Ejército

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Destacados del día

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el Día Nacional de la Defensa en plena crisis

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el "Día Nacional de la Defensa" en plena crisis

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía aunque cueste vidas

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía "aunque cueste vidas"

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

ARCHIVO - Un avión con Donald Trump Jr. a bordo aterriza en Nuuk, Groenlandia, el 7 de enero de 2025. (Emil Stach/Ritzau Scanpix via AP, archivo)

Cómo Estados Unidos podría hacerse con el control de Groenlandia y los posibles desafíos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter