Venezolano Luis Arraez firma contrato de un año y 12 millones con los Gigantes

El infielder venezolano de 28 años lideró la Liga Nacional en hits las últimas dos temporadas y se espera que sea el segunda base de San Francisco bajo la dirección del nuevo manager Tony Vitello.

Arraez, un bateador zurdo, tuvo un promedio de bateo de .292 con ocho jonrones, 61 carreras impulsadas, 181 hits y 11 bases robadas para los Padres de San Diego el año pasado. El tres veces All-Star pasó sus primeras cinco temporadas en las Grandes Ligas con los Mellizos de Minnesota antes de que lo enviaran a los Marlins de Miami en enero de 2023. San Diego lo adquirió en mayo de 2024.