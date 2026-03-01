Veneezuela libera al gendarme argentino Nahuel Gallo tras 448 días de detención

Compartir en:









Gallo, de 33 años, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en la frontera entre Venezuela y Colombia, acusado de espionaje. Durante su reclusión estuvo alojado en el penal El Rodeo I, a las afueras de Caracas. Desde el mediodía del domingo comenzaron a circular versiones que indicaban que había sido liberado y que regresaría a Argentina.

Por la tarde, Quirno confirmó que “Gallo fue liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”. En su comunicado, agradeció a los países aliados “que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación”, en particular a los gobiernos de Italia y de Estados Unidos.

La esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, también confirmó la noticia en redes sociales: “Acabo de hablar con Nahuel y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”.

Gallo estaría viajando a Argentina en un avión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La institución difundió un comunicado titulado “El fútbol, un puente humanitario”, en el que agradeció a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su “disposición, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”, según indicó el texto.

La detención En diciembre de 2024, el gendarme, que prestaba servicio en la provincia de Mendoza, se encontraba de licencia para visitar a su familia. Fue arrestado en la frontera entre Venezuela y Colombia por acusaciones de espionaje, según informó la Cancillería argentina.

El fiscal general de Venezuela en ese entonces, Tarek William Saab, sostuvo que Gallo “había intentado ingresar irregularmente” al territorio venezolano, “ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”, en contradicción con la versión del gobierno argentino, que dijo que el gendarme había viajado para visitar a su pareja y a su hijo.

FUENTE: AP