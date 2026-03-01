americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Veneezuela libera al gendarme argentino Nahuel Gallo tras 448 días de detención

BUENOS AIRES (AP) — Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido por funcionarios venezolanos en 2024, fue liberado el domingo tras permanecer más de 448 días en prisión por órdenes del gobierno del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro, anunció el canciller argentino Pablo Quirno.

Gallo, de 33 años, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en la frontera entre Venezuela y Colombia, acusado de espionaje. Durante su reclusión estuvo alojado en el penal El Rodeo I, a las afueras de Caracas. Desde el mediodía del domingo comenzaron a circular versiones que indicaban que había sido liberado y que regresaría a Argentina.

Por la tarde, Quirno confirmó que “Gallo fue liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”. En su comunicado, agradeció a los países aliados “que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación”, en particular a los gobiernos de Italia y de Estados Unidos.

La esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, también confirmó la noticia en redes sociales: “Acabo de hablar con Nahuel y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”.

Gallo estaría viajando a Argentina en un avión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La institución difundió un comunicado titulado “El fútbol, un puente humanitario”, en el que agradeció a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su “disposición, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”, según indicó el texto.

La detención

En diciembre de 2024, el gendarme, que prestaba servicio en la provincia de Mendoza, se encontraba de licencia para visitar a su familia. Fue arrestado en la frontera entre Venezuela y Colombia por acusaciones de espionaje, según informó la Cancillería argentina.

El fiscal general de Venezuela en ese entonces, Tarek William Saab, sostuvo que Gallo “había intentado ingresar irregularmente” al territorio venezolano, “ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”, en contradicción con la versión del gobierno argentino, que dijo que el gendarme había viajado para visitar a su pareja y a su hijo.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Destacados del día

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela en pocas semanas

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela "en pocas semanas"

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter