VENECIA

urn:publicid:ap.org:8a9fcc2af19349d3b7515090108797d2VENECIA2021-08-31T13:54:39.973Z2021-08-31T13:54:32ZCopyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.VENECIAMichelle LockeSTRINGERCL**NY**Caption Writersratner|File|Filed|8/31/2021 1:54:31 PMEDITORThe Associated PressARCHIVO - En esta foto del 9 de noviembre de 2013, la Basílica de Santa María de la Salud al atardecer, vista desde el agua, en Venecia, Italia. La iglesia, construida después de que estalló la peste en el siglo XVII, es un ícono del perfil de la ciudad. (AP Foto/Michelle Locke) TrueMichelle LockeCL**NY**sratner|File|Filed|8/31/2021 1:54:31 PMASSOCIATED PRESS-----SPANXAP103VENECIA21243498587488PhotoAP2013-11-09T06:26:10Zurn:publicid:ap.org:8a9fcc2af19349d3b7515090108797d20UsableNOV. 9, 2013 FILE PHOTO.2021-08-31T13:54:32Z