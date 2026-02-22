Vélez vence con gol de Lanzini a un River Plate que sigue en caída libre

En partido por la 6ta. fecha, “El Fortín” se impuso con un golazo del exRiver Manuel Lanzini, a los seis minutos, para escalar a la cima en soledad de la Zona A. El conjunto de Guillermo Barros Schelotto se dio el gusto de vencer en espacio de dos semanas a los dos “gigantes” del fútbol argentino, tras firmar anteriormente una victoria 2-1 sobre Boca Juniors.

River había encontrado algo de alivio en la semana al vencer 1-0 a Ciudad de Bolívar por Copa Argentina. De todas formas, el equipo del “Muñeco” Gallardo, que venía de caer ante Tigre y Argentinos Juniors por el Apertura, tampoco había convencido ante un rival de la segunda división.

En el estadio José Amalfitani, el “Millonario” mostró dos caras. Un primer tiempo para el olvido, con monólogo de un Vélez que debió haber estirado su ventaja. En el complemento, la visita reaccionó e hizo méritos para igualar, transformando al arquero colombiano Álvaro Montero en figura.

La noche tuvo otras aristas negativas para River, ya que tres de sus futbolistas tuvieron que ser reemplazados por lesión: el colombiano Juanfer Quintero en el primer tiempo, por una molestia en el isquiotibial derecho; el arquero Franco Armani en el intervalo, por una sobrecarga en la zona del tendón de Aquiles, y el ecuatoriano Kendry Páez, quien ingresó en el entretiempo y debió salir 25 minutos después por un esguince clavicular.

En la previa, Gallardo decidió meter mano en la alineación cambiando en pleno la delantera, con los ingresos de Sebastián Driussi, quien volvía de una lesión, y Facundo Colidio. Además de Armani, quien regresó al arco tras una ausencia de tres meses, también por lesión.

El “colmo” de River fue que se cumpliera la “ley del ex” a través de Lanzini, arribado a Vélez a mediados de 2025 después que el “Muñeco” decidiera prescindir de él.

“Manu” interceptó un pase de Quintero, tiró una doble pared con Matías Pellegrini y ante el descalabro de la defensa visitante ajustó el remate. La pelota dio en el palo y se metió.

“Soy hincha de River desde chiquito, ahora me toca estar de este lado y defender a Vélez”, reconoció Lanzini, quien no festejó su gol y pidió disculpas.

Los ingresos del juvenil Joaquín Freitas, del propio Páez y finalmente de Ian Subiabre contribuyeron a cambiarle la cara a River en el complemento, ante un oponente que lució cansado por su despliegue en la etapa inicial.

La visita contó con tres chances clarísimas para igualar, dos de ellas desbaratadas por el arquero Montero: un disparo desde el borde del área de Páez y un mano a mano con Subiabre. La restante correspondió a Giuliano Galoppo, quien remató alto de media vuelta, desde muy cerca.

Para hacer incluso más profunda la herida en los hinchas de River, además de Lanzini en el anfitrión jugaron otros cuatro jugadores que han vestido la camiseta de su equipo: Emanuel Mammana, Elías Gómez, Rodrigo Aliendro y Braian Romero.

En definitiva, River perdió diez de los últimos 15 partidos que disputó por liga, una marca que lo pone como el de peor rendimiento entre todos los equipos. Gallardo se retiró del estadio sin hacer declaraciones.

En otro cotejo correspondiente a la fecha de los interzonales, San Lorenzo se metió en puestos de clasificación en la Zona A al derrotar 2-0 en casa a Estudiantes de Río Cuarto, que no levanta cabeza y está en el sótano de la Zona B.

El “Cuervo” sacó ventaja con un tanto desde el vestuario: el ex Racing Club Luciano Vietto, en su primera titularidad, festejó a los 25 segundos, para marcar el gol más rápido del certamen.

El “León” estuvo cerca de empatar en el complemento, pero careció de efectividad. Y con un tanto de Alexis Cuello, a los 85 minutos, San Lorenzo rubricó su victoria en el Nuevo Gasómetro.

FUENTE: AP