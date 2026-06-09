Vecindario de Toronto tiene una misión para los visitantes en el Mundial: Encontrar a los castores

Una escultura de un castor representando a Portugal es parte de la Gran Búsqueda de Castores, una misión mundialista, fuera de un restaurante, el jueves 4 de junio de 2026, en Toronto. (AP Foto/Mike Householder) AP

Miles de personas han acudido en grandes números al parque para ver una escultura de un castor, apodado como Doug, el cual forma parte de un concurso con temática de la Copa del Mundo. La Gran Búsqueda de Castores desafía a los participantes a encontrar las 51 estatuas de castores que están en exhibición en el barrio de Old Town.

“Esperamos que sea algo que le vaya a encantar a los visitantes que buscan algo que hacer y mantener a sus hijos ocupados", declaró Robyn Posner, del Área de Mejoramiento Comercial del vecindario. "Es fácil participar”.

Old Town se encuentra a unos 4 kilómetros (2,5 millas) del Estadio de Toronto, que recibirá seis partidos del Mundial a partir del viernes, cuando Canadá —una de las tres naciones anfitrionas— se enfrente a Bosnia y Herzegovina.

Las autoridades municipales esperan la llegada de 300.000 visitantes a Toronto durante las próximas tres semanas, por lo que Posner señaló que la búsqueda del castor está pensada como una agradable distracción que alentará a los turistas a conocer el vecindario y sus negocios.

“El objetivo era atraer a la gente a esta zona, que venga y experimente Old Town para conocer a personas con pasatiempos similares”, puntualizó.

Cuarenta y nueve de los castores de fibra de vidrio de unos 1,2 metros (4 pies) de altura, representan a las naciones participantes en el Mundial --incluidos dos del equipo local-- y otros dos que representan a la FIFA y a todas las naciones en conjunto. Cada uno fue pintado a mano por un artista local diferente.

Uno de los castores canadienses es Doug, que luce un uniforme de fútbol de Canadá debajo de una camisa a cuadros.

Los otros 50 castores han sido colocados por todo el vecindario, en parques, a lo largo de aceras, e incluso en interiores. El castor de Noruega se asoma por una ventana desde el interior del vestíbulo de un edificio de oficinas.

Cada castor está acompañado por un código QR que lleva a los participantes a una búsqueda del tesoro digital sin costo alguno. Cada semana se otorgarán premios a los competidores con las puntuaciones más altas, así como al ganador de un sorteo aleatorio.

El concurso se extiende hasta el 16 de agosto, y luego los castores serán subastados con fines benéficos. La competencia se lanzó oficialmente el 1 de junio y, hasta el martes, ya había alrededor de 4.500 participantes.

Pero, ¿por qué fue exactamente que los funcionarios de Old Town Toronto decidieron centrar su concurso en estos roedores constructores de presas?

“Porque es el animal nacional de Canadá, y pensamos que son súper lindos", explicó Posner. Y son lo suficientemente pequeños. Así que nos decidimos por el castor”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP