Vassell y Spurs se reponen a mala noche de Wemby y superan 110-107 a Raptors para hilar 10mo triunfo

TORONTO (AP) — Devin Vassell anotó 21 puntos, De’Aaron Fox sumó 20 y los Spurs de San Antonio se sobrepusieron a una mala noche de Victor Wembanyama para superar el miércoles 110-107 a los Raptors de Toronto.

DeAaron Fox, de los Spurs de San Antonio, dispara frente a Scottie Barnes, de los Raptors de Toronto, el miércoles 25 de febrero de 2026 (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP)
Los Spurs ampliaron a 10 partidos su mejor racha de victorias en la temporada.

Wembanyama anotó 12 puntos al atinar tres de 12 disparos de campo. Encestó 1 de 6 desde la línea de 3 puntos y 5 de 6 en tiros libres, donde su único yerro llegó con 8,7 segundos por jugarse en el tiempo regular y con su equipo arriba por tres.

Brandon Ingram falló un triple que habría empatado el partido por Toronto, y Wembanyama capturó el rebote.

Wembanyama terminó con ocho rebotes y tres asistencias en 30 minutos. También registró cinco tapas, incluida una clave sobre Jakob Poeltl con 44 segundos restantes.

Dylan Harper anotó 15 puntos, Stephon Castle sumó 13 y Julian Champagnie finalizó con 10. Los Spurs ganaron su quinto enfrentamiento consecutivo ante los Raptors.

Ingram aportó 20 puntos y estableció su mayor cifra de la campaña con 11 rebotes, Immanuel Quickley anotó 20 puntos y Scottie Barnes agregó 15. No obstante, los Raptors sufrieron su tercera derrota consecutiva en casa.

