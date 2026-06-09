Varios heridos en protesta contra código de vestimenta talibán para mujeres en Afganistán

ARCHIVO - Una mujer afgana sale de una celda en la sección femenina de la prisión de Pul-e-Charkhi en Kabul, Afganistán, el 23 de septiembre de 2021. (AP Foto/Felipe Dana, archivo) AP

Testigos presenciales afirmaron que la policía armada abrió fuego durante la protesta que congregó a más de 100 personas en la ciudad de Herat.

Esto tipo de movilizaciones son poco frecuentes en Afganistán, que está bajo el control del Talibán desde 2021 tras la caótica retirada de las fuerzas encabezadas por Estados Unidos. Desde entonces, ha impuesto normas regidas por una estricta interpretación de la ley islámica, o sharía. Las regulaciones incluyen restricciones draconianas para mujeres y niñas, como la prohibición de estudiar más allá de primaria y normas sobre lo que pueden vestir fuera del hogar. No se tolera la disidencia y las protestas contra decisiones gubernamentales son ilegales.

Las normas estipulan que las mujeres solo pueden salir a zonas públicas si visten el hiyab completo —que incluye un pañuelo en la cabeza y una túnica larga que cubre todo el cuerpo—, además de un velo facial que solo deja los ojos al descubierto. El temido Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio supervisa su cumplimiento.

Kakar, quien presenció la represión, contó que pasaba en auto por el lugar de la protesta cuando vio llegar patrullas y a la policía disparar al aire.

“Después de varios disparos, nos asustamos y nos bajamos del coche para no resultar heridos”, relató Kakar, que pidió que se usara solo su nombre por temor a represalias por hablar con la prensa. Poco después, la policía se enfrentó a los manifestantes “y la policía volvió a abrir fuego y algunas personas resultaron heridas. Vi sangre en la carretera”. Apuntó que no podía estar seguro de cuántas personas habían resultado heridas exactamente.

Otro testigo, que habló bajo condición de anonimato por motivos de seguridad, señaló que vio a tres personas heridas.

Richard Bennett, investigador de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Afganistán, se mostró “alarmado por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes aparentemente pacíficos en Herat hoy”.

En una publicación en X, indicó que los responsables de la violencia deben rendir cuentas. “Es hora de desactivar la tensión, respetar la libertad de expresión de los ciudadanos, especialmente de las mujeres y las niñas, y evitar más daños”, escribió.

El domingo, la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán señaló en X que los arrestos y detenciones de mujeres en Herat por presuntas violaciones del código de vestimenta planteaban “serias preocupaciones en materia de derechos humanos”. También había expresado inquietud por arrestos similares en la capital, Kabul, el año pasado.

Un observador de derechos humanos, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a divulgar detalles a la prensa, dijo el lunes que los observadores habían verificado al menos 16 arrestos y detenciones —incluida una mujer embarazada— en Herat desde el viernes por un presunto incumplimiento de los requisitos de vestimenta.

El ministerio desestimó los reportes sobre arrestos y detenciones de mujeres.

“Los asuntos que se están difundiendo sobre que se arresta a mujeres en Herat son todos rumores”, dijo en un comunicado, y añadió que usar el “hiyab es un mandato divino, una ley que estamos obligados a implementar”.

Durante las oraciones del viernes de la semana pasada, imanes en mezquitas de Herat emitieron anuncios en nombre del ministerio en los que se decía que las mujeres no tenían permitido salir de sus casas sin llevar el hiyab. El observador de derechos humanos indicó que los arrestos y detenciones comenzaron poco después.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP