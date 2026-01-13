Varios estadounidenses detenidos en Venezuela han sido liberados, afirma el gobierno de Trump

Compartir en:









Familiares de presos políticos se reúnen en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para pedir su liberación, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix) AP

"Damos la bienvenida a la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela", informó el Departamento de Estado. "Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas".

Esto ocurre después de que Estados Unidos capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar este mes.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, manifestó la semana pasada que un "número importante" de venezolanos y extranjeros encarcelados en el país serían liberados como un gesto para consolidar la paz tras la operación militar estadounidense que depuso a Maduro.

Hasta la noche del martes, el grupo de derechos humanos venezolano Foro Penal había confirmado que 56 prisioneros, que según ellos estaban detenidos por razones políticas, habían sido liberados. El grupo criticó la falta de transparencia del gobierno sobre las liberaciones. El gobierno de Venezuela negó el conteo de la organización y reportó una cifra de 400 excarcelados el martes por la tarde.

Sin embargo, el gobierno no proporcionó evidencia de las liberaciones ni un rango de tiempo en el que se llevaron a cabo, ni identificó a los liberados, lo que hace imposible determinar si estaban tras las rejas por razones políticas u otras.

En julio, Venezuela liberó a 10 ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos que estaban encarcelados a cambio de recibir a decenas de migrantes deportados por Estados Unidos a El Salvador.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP