Vance está en Armenia, un país que ningún presidente o vicepresidente de EEUU ha visitado

El vicepresidente estadounidense JD Vance y el primer ministro de Armenia Nikol Pashinyan en Ereván, Armenia, el 9 de febrero del 2026. (Kevin Lamarque/Pool Photo via AP) AP

Vance y el primer ministro armenio Nikol Pashinyan firmaron un acuerdo para impulsar las negociaciones sobre un acuerdo de energía nuclear civil, y Vance declaró que Estados Unidos estaba dispuesto a exportar chips de computadora avanzados y drones de vigilancia a Armenia, e invertir en la infraestructura del país.

La visita se produce después de que Pashinyan firmara un acuerdo en la Casa Blanca en agosto con el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev, donde los líderes firmaron acuerdos reafirmando su compromiso de firmar un tratado de paz. El texto del tratado fue inicialado por los ministros de relaciones exteriores, lo que indica una aprobación preliminar. Pero los líderes aún no han firmado el tratado y los parlamentos aún no lo han ratificado.

“La paz no la hacen los tímidos", indicó Vance, quien planea viajar a Azerbaiyán el martes. “La paz no la hacen las personas enfocadas en el pasado. La paz la hacen las personas que están enfocadas en el futuro”.

El acuerdo de agosto entre las dos ex repúblicas soviéticas exige la creación de un importante corredor de tránsito denominado la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional. La ruta debe conectar Azerbaiyán y su enclave autónomo de Nakhchiván, que están separados por una franja de territorio armenio de 32 kilómetros (20 millas) de ancho.

El puente terrestre había sido un punto de fricción en la resolución de un conflicto que duró casi cuatro décadas sobre el control de la región de Karabaj, conocida internacionalmente como Nagorno-Karabaj. La región había estado bajo el control de fuerzas étnicas armenias respaldadas por Armenia desde 1994. Una guerra de seis semanas en 2020 resultó en que Azerbaiyán recuperara el control de partes de la región y las áreas circundantes. En septiembre de 2023, Azerbaiyán lanzó un ataque relámpago que obligó a las autoridades separatistas a capitular. Después de que Azerbaiyán recuperó el control total de Karabaj, la mayoría de sus 120.000 residentes armenios huyeron a Armenia.

Vance señaló que el primer ministro armenio contaba con su respaldo en las próximas elecciones y enfatizó que el país estaba entre los más antiguos en haberse identificado como cristiano.

Pashinyan expresó su gratitud hacia el presidente Donald Trump y Vance, señalando que había aceptado una invitación para participar en la primera reunión de la Junta de Paz de Trump el 19 de febrero en Washington. El grupo, fundado por Trump, está supervisando el plan de alto el fuego en Gaza.

Apuntó que la visita de Vance era “de verdadera importancia histórica y simbólica” y que “refleja la profundidad de la fuerte y estratégica asociación forjada entre la República de Armenia y los Estados Unidos de América”.

El vicepresidente y su esposa, Usha, llegaron a Ereván después de pasar cuatro días en Milán en los Juegos Olímpicos de Invierno con su familia. Fueron recibidos con una alfombra roja, una guardia de honor y una delegación de funcionarios. Banderas armenias y estadounidenses colgaban de los postes mientras la delegación se dirigía a la reunión del vicepresidente, con algunos manifestantes al costado de la carretera, incluido uno con un cartel que decía: “¿Trump apoya a los demonios?”

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Josh Boak en Washington y Daria Litvinova en Tallinn, Estonia.

