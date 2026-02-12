Valeria Chomsky admite 'graves errores de juicio' por vínculos con Jeffrey Epstein

ARCHIVO - Noam Chomsky asiste a una conferencia en la Universidad Islámica, el 20 de octubre de 2012, en la ciudad de Gaza. (Foto AP/Hatem Moussa, archivo) AP

“Noam y yo reconocemos la gravedad de los crímenes de Jeffrey Epstein y el profundo sufrimiento de sus víctimas", escribió Valeria Chomsky en un comunicado que compartió esta semana con The Associated Press. "Nada de lo que se dice en este comunicado pretende minimizar ese sufrimiento, y expresamos nuestra solidaridad sin reservas con las víctimas”.

La amistad entre Epstein y Noam Chomsky, el influyente activista y lingüista pionero, se conoce desde hace varios años. Pero la más reciente divulgación de documentos por parte del Departamento de Justicia muestra una relación más amplia de lo que se había informado previamente e incluye un memorando que sugiere que Chomsky asesoraba a Epstein sobre cómo rehabilitar su imagen pública.

Admiradores de Chomsky, crítico desde hace mucho tiempo del establishment político y mediático de Estados Unidos, han expresado repulsión. Vijay Prashad, quien ha escrito libros sobre Cuba y Oriente Medio con Chomsky, difundió una carta la semana pasada en la que dijo estar “asqueado por la pedofilia de Epstein, y también por la amistad de Noam con él”.

En su declaración pública, Valeria Chomsky señala que hablaba por ella y por su esposo, quien tiene 97 años y “enfrenta importantes problemas de salud” desde que sufrió un derrame cerebral en 2023. Escribe que fueron ingenuos y estaban desinformados, y cita la “naturaleza excesivamente confiada” de Noam Chomsky como una razón de sus “graves errores de juicio”.

Según Valeria Chomsky, ambos conocieron por primera vez a Epstein en 2015 y, en ese momento, desconocían la condena de cárcel que recibió en 2008 por solicitar prostitución a una menor de edad. Para 2015, las acusaciones contra Epstein habían sido objeto de cientos de artículos periodísticos, muchos de los cuales detallaban señalamientos de que había pagado a decenas de menores de edad por sexo.

“Cuando nos presentaron a Epstein, se presentó como un filántropo que apoyaba la ciencia y como un experto financiero”, escribió. “Al presentarse de esta manera, Epstein captó la atención de Noam, y comenzaron a cartearse. Sin saberlo, abrimos una puerta a un caballo de Troya”.

Valeria Chomsky continúa recordando que “Epstein empezó a cercar a Noam, enviando regalos y creando oportunidades para conversaciones interesantes en áreas en las que Noam ha trabajado extensamente. Lamentamos no haber percibido esto como una estrategia para atraparnos y tratar de socavar las causas que Noam defiende”.

Escribe que visitaron a Epstein una vez en su rancho en Nuevo México, asistieron a cenas en su residencia en Manhattan y se alojaron en su apartamento algunas veces. La relación fue amistosa, pero enteramente profesional, sin que hubiera “niños ni personas menores de edad presentes”.

En correos electrónicos intercambiados en 2019, meses antes de que Epstein fuera arrestado por cargos de tráfico sexual y se suicidara en su celda, Epstein se lamenta de su reputación “pútrida”. En respuesta, Chomsky comenta la “horrible manera” en que Epstein ha sido tratado por los medios y le aconseja ignorarlo. Valeria Chomsky dice que las observaciones de su esposo deberían “leerse en contexto”.

“Epstein le había afirmado a Noam que él (Epstein) estaba siendo perseguido injustamente, y Noam habló desde su propia experiencia en controversias políticas con los medios", señala el comunicado. "Epstein creó una narrativa manipuladora sobre su caso, en la que Noam, de buena fe, creyó. Ahora está claro que todo fue orquestado, y que al menos una de las intenciones de Epstein era que alguien como Noam ayudara a reparar su reputación por asociación”.

