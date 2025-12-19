americateve

Valencia y Mallorca empatan 1-1 en La Liga

VALENCIA, España (AP) — Los equipos en apuros de La Liga, Valencia y Mallorca, compartieron los puntos en un empate 1-1 en el estadio Mestalla el viernes.

Samú Costa adelantó a Mallorca a mitad del primer tiempo y parecía que se encaminaba a lo que habría sido solo su segunda victoria fuera de casa.

Sin embargo, el equipo local mostró más energía después del descanso y consiguió un merecido empate siete minutos después de iniciada el segundo tiempo. Hugo Duro anotó su sexto gol de la temporada y deleitó a los 41.000 espectadores al conectar un centro de Thierry Correia.

Valencia se mantuvo en el quinto lugar desde el fondo de la tabla con solo una victoria en sus últimos 12 partidos de La Liga. Estaba un punto por encima de la zona de descenso.

Apenas tres días después de ser eliminado de la Copa del Rey por el Deportivo La Coruña de segunda división, Mallorca recibió con agrado el punto. Extendió su racha en la liga a cuatro partidos sin perder y lo elevó al puesto 14.

___

FUENTE: AP

