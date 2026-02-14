¿Vale la pena el costo en salud mental para los patinadores?

Ilia Malinin reacciona tras competir mientras se ve a Mikhail Shaidorov a la izquierda esperando las puntuaciones durante el programa de patinaje libre masculino de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (AP Photo/Ashley Landis) AP

Pero no fue hasta que Yamaguchi escuchó sus puntuaciones mientras estaba sentada en el área de “kiss-and-cry” justo al lado de la pista de hielo dentro del Halle Olympique, con su entrenadora de muchos años Christy Ness a su lado, cuando todo se volvió real. Primero llegaron sólidas notas técnicas en el antiguo sistema de puntuación 6,0; luego aparecieron enormes calificaciones artísticas de casi 5,9 en todos los apartados, lo que hizo que Yamaguchi saltara de su asiento para saludar con la mano a los aficionados.

Mostrar momentos así —la euforia no guionizada y la alegría desbordante— es una de las principales razones por las que existe el “kiss-and-cry”. También lo son esos instantes tiernos y entrañables, como cuando Yamaguchi se sentó por accidente sobre un gran oso de peluche.

Luego está el extremo opuesto del espectro competitivo: momentos que exhiben a los patinadores en su punto más bajo. Eso fue lo que soportó Ilia Malinin el viernes por la noche, cuando su desastroso programa libre arruinó sus opciones de oro. El mundo observó cómo el gran favorito para triunfar en los Juegos de Milán Cortina pasó varios minutos agonizantes abatido.

Esto plantea la pregunta: a medida que se pone más énfasis en la salud mental de los atletas, ¿debería el patinaje artístico mantener una práctica tan voyeurista como revelarles las puntuaciones —las buenas, sí, pero sobre todo las malas— de una manera tan descarnadamente pública?

“Supongo que siempre ha sido parte del deporte. No sabría cómo sería sin eso”, le dijo Yamaguchi a The Associated Press. “Siempre va a existir ese elemento de tensión mientras esperas a que aparezcan las puntuaciones. La televisión se trata de conseguir buenos momentos televisivos, así que ¿por qué no crear un lugar donde se muestren las emociones de los atletas en ese instante?”

Mostrar lo mejor y lo peor

Tiene sentido para esos momentos de felicidad absoluta.

En los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010, los bailarines sobre hielo canadienses Tessa Virtue y Scott Moir compartieron un instante de serena alegría al enterarse de que habían ganado en casa. Con los años, el patinador francés Kevin Aymoz se ha hecho famoso por sus celebraciones en el “kiss-and-cry”, incluida una en la que rompió a llorar al colocarse primero en el Mundial de 2023 en Japón.

“Es emocionante”, comentó Aymoz, “cuando ves aparecer esas puntuaciones”.

Sin embargo, también ha habido tantos momentos incómodos en el patinaje artístico.

En los Juegos de Sochi 2014, Yuna Kim, de Corea del Sur, se mostró visiblemente desinflada en el instante en que supo que su intento de lograr títulos consecutivos había terminado con una medalla de plata. Cuatro años después, en los Juegos de Pyeongchang 2018, Gabrielle Daleman solo pudo ocultar el rostro entre las manos tras el decepcionante programa libre de la canadiense, y su dolorosa reacción se transmitió a una audiencia mundial.

Sin duda, habría preferido estar sentada entre bastidores cuando le leyeron sus puntuaciones.

El tema del “kiss-and-cry” no genera tanto debate en el nivel sénior, donde los atletas son esencialmente profesionales. Entienden que el drama que crea el momento es bueno para el deporte y para sus propias marcas. Los humaniza ante los aficionados que miran desde las gradas o desde casa, creando una especie de vínculo emocional que puede rendir dividendos a largo plazo.

Proteger a los atletas

Pero ¿qué pasa con los patinadores de nivel júnior y novato, incluidos quienes ni siquiera son adolescentes todavía, que pueden deleitarse con los subidones de escuchar una buena puntuación, pero también deben soportar los bajones devastadores de oír una mala?

Al fin y al cabo, la Unión Internacional de Patinaje (ISU, por sus siglas en inglés) señaló la salud mental como una de las razones principales, tras los Juegos de Beijing 2022, para aumentar el límite de edad de los patinadores de nivel sénior de 15 a 17 años a tiempo para los Juegos de Milán Cortina.

“En nuestro Congreso de 2018 este fue un tema, una discusión acalorada, pros y contras: ‘¿Queremos a los mejores patinadores o queremos prestar más atención al bienestar de un atleta?’”, manifestó el presidente de la ISU, Jae-youl Kim. “Luego, en nuestro último Congreso en el 24, invitamos a Gracie Gold y dedicamos toda una sesión a la protección de los atletas jóvenes”.

Gold, ex campeona nacional en dos ocasiones en Estados Unidos, ha sido una defensora abierta de la salud mental de los patinadores. Expuso sus propias dificultades en sus memorias de 2024, “Outofshapeworthlessloser: A Memoir of Figure Skating, F(asterisk)cking Up, and Figuring It Out”.

Aun así, la ISU rara vez ha debatido la conveniencia del “kiss-and-cry”, tan arraigado está en el patinaje artístico.

En cambio, parece haber redoblado la apuesta por el drama.

‘Asiento caliente’ de alta presión

Durante el Mundial del año pasado, la ISU introdujo un “hot seat” (“asiento caliente”), donde el líder momentáneo debe sentarse a la vista del público hasta que alguien lo supere. Para los Juegos Olímpicos, no solo hay un “asiento caliente”, sino también una “podium box” (“caja del podio”) donde el segundo y el tercero deben sentarse.

“Es un entorno de alta presión”, reconoció Amber Glenn, quien ayudó a Estados Unidos a ganar el oro por equipos antes en los Juegos de Invierno y que competirá en la prueba individual la próxima semana. “Creo que estamos llegando a un punto en el que estamos intentando encontrar un equilibrio entre lo que es bueno para el deporte y lo que es bueno para el atleta”.

Mientras tanto, el “kiss-and-cry” seguirá en el centro de la escena en algunos de los momentos más emotivos de los Juegos Olímpicos.

“Está lo bueno y lo malo”, dijo Yamaguchi. “Creo que todo el mundo ha aceptado que eso es parte del deporte”.

