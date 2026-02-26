Uruguay se convierte en el primer país sudamericano en ratificar el acuerdo comercial UE-Mercosur

Legisladores aprueban el acuerdo UE-Mercosur mediante votación electrónica en el Congreso en Montevideo, Uruguay, el jueves 26 de febrero de 2026. (AP Foto/Matilde Campodonico) AP

La iniciativa legislativa para aprobar el pacto comercial suscrito el 17 de enero —y que contempla un mercado que representa casi el 20% del PIB mundial— fue respaldada con 91 votos a favor y solo dos en contra. Un día antes, el Senado uruguayo ya había dado luz verde al pacto por unanimidad.

“Uruguay ha dado una fuerte señal a América, al Mercosur y a Europa”, dijo el diputado Juan Martín Rodríguez tras finalizar la votación. “Que hemos esperado 25 años pero que no estamos dispuestos a esperar ni un segundo más”.

El Congreso argentino también tiene previsto aprobar el acuerdo durante la jornada, aunque con una hoja de ruta inversa: la Cámara de Diputados le había dado luz verde el 12 de febrero por amplía mayoría y ahora es debatido por el Senado.

Mientras, Brasil y Paraguay —-los otros dos socios del bloque sudamericano— se disponen a tomar la misma medida en las próximas semanas. La cámara baja del gigante sudamericano avaló el acuerdo en una votación la noche del miércoles y la remitió para su debate en el Senado.

Paraguay, en tanto, activó formalmente su proceso de ratificación a fines de enero y está a la espera de las respectivas votaciones.

Bolivia es desde julio de 2024 miembro de pleno derecho del Mercosur, pero no ha participado en los acuerdos, pues las negociaciones tuvieron lugar mayormente antes de su adhesión.

El acuerdo llegó después de más de 25 años de negociaciones marcadas por divergencias entre ambos bloques y la férrea resistencia de algunos países europeos, encabezados por Francia.

Los presidentes de los países del Mercosur han señalado que el acuerdo conllevará un gran impulso a las exportaciones de bienes y servicios.

Ahora está por verse qué pasos darán los miembros de la UE. A fines de enero el Parlamento europeo votó a favor de demorar la ratificación del acuerdo para llevar a cabo una revisión legal, aunque la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, aclaró que la UE estaría lista para actuar tan pronto como al menos un país de Mercosur lo ratificase.

“Hay un claro interés en garantizar que los beneficios de este acuerdo se apliquen lo antes posible”, expresó entonces Von der Leyen en una conferencia de prensa.

Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, indicó a su vez que la Comisión tiene autoridad para avanzar en la puesta en marcha provisional del pacto.

Es probable que una decisión en ese sentido provoque las críticas de los detractores de la iniciativa. El 21 de enero, el Parlamento Europeo aprobó, por un estrecho margen, remitir el acuerdo comercial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para una revisión legal, lo que retrasa su ratificación ya que la cámara no puede votar al respecto hasta que la corte se pronuncie. Eso podría llevar meses.

La periodista de AP Almudena Calatrava colaboró en esta nota.

FUENTE: AP