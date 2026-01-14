Urquidy cumple y Leones aseguran lugar en la final dominicana

Los campeones vigentes marcaron el rumbo desde la primera entrada, cuando el venezolano Alcides Escobar abrió la cuenta con un jonrón solitario y José Marmolejos agregó un sencillo productor tras llenar las bases, ampliando la ventaja temprana.

El triunfo fue para Urquidy, lanzador de Grandes Ligas que llegó como refuerzo tras la eliminación de los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico. Urquidy trabajó cinco entradas, permitió apenas dos imparables y ponchó a cuatro.

Con marca de 11-4, los Leones ahora esperan rival —Toros del Este o Águilas Cibaeñas— para el inicio de la serie final, que definirá al representante dominicano en la Serie del Caribe 2026, en México.

En Santiago de los Caballeros, Jeimer Candelario remolcó dos anotaciones con un doble y Sergio Alcántara añadió una más con un elevado de sacrificio, en un ataque de tres carreras en el séptimo episodio que definió la victoria de los Toros del Este por 3-0 sobre las Águilas Cibaeñas.

Con la victoria en un duelo clave por el segundo boleto a la final, los Toros mejoraron su registro a 9-6, mientras que las Águilas cayeron a 8-7, cuando restan tres jornadas por disputarse.

El cubano Yasiel Puig conectó dos cuadrangulares y los Navegantes del Magallanes derrotaron 4-1 a los Caribes de Anzoátegui, para romperles una cadena de cuatro victorias en la ronda de todos contra todos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Esmil Rogers trabajó cinco entradas en blanco, permitió apenas tres imparables y se acreditó la victoria en una apertura sobresaliente. A la ofensiva destacaron Puig, con jonrones en la cuarta y sexta entradas, y Wilfredo Tovar, con un doble productor de dos carreras en el séptimo episodio.

En Barquisimeto, Danry Vázquez conectó un cuadrangular y remolcó tres carreras, mientras que Luisangel Acuña bateó de 4-3, con un doble, dos anotadas y una empujada, en la victoria de los Cardenales de Lara por 9-6 sobre los Bravos de Margarita.

Los Cardenales lideran el Round Robin con marca de 5-2, seguidos por Caribes (5-3), Águilas del Zulia (4-3), Navegantes (2-5) y Bravos (2-5).

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP