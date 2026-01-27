americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

UPS planea recortar hasta 30.000 empleos este año

UPS planea eliminar hasta 30.000 empleos operativos este año mientras la empresa de entrega de paquetes continúa con sus esfuerzos de reestructuración y reduce el número de envíos de Amazon que maneja.

Un conductor de UPS entra con paquetes en un local de la empresa en Jackson, Mississippi el 26 de julio del 2021. (AP foto/Rogelio V. Solis)
Un conductor de UPS entra con paquetes en un local de la empresa en Jackson, Mississippi el 26 de julio del 2021. (AP foto/Rogelio V. Solis) AP

El año pasado, UPS comenzó un plan para reducir la dependencia de su mayor cliente, Amazon, y centrarse en áreas de mayor rentabilidad, como los clientes del sector salud.

El director financiero Brian Dykes declaró el martes durante la conferencia telefónica de la empresa que los recortes de empleos se realizarán a través de una oferta de compra voluntaria para conductores a tiempo completo y mediante la no reposición de vacantes.

"Este es un movimiento táctico", afirmó durante una llamada con analistas. "Hicimos algo similar el año pasado para ayudarnos a ajustar los niveles de posición y la infraestructura de la red con los nuevos volúmenes y niveles de entrega".

UPS también busca cerrar 24 edificios en la primera mitad del año y está evaluando cerrar más edificios más adelante en el año, añadió.

UPS indicó en una presentación regulatoria en octubre que había recortado alrededor de 34.000 puestos operativos y cerrado operaciones diarias en 93 edificios arrendados y propios durante los primeros nueve meses del año pasado. La empresa también anunció aproximadamente 14.000 recortes de empleos, principalmente gerenciales.

Según FactSet, UPS emplea a unos 490.000 trabajadores.

En abril, UPS anunció que buscaba recortar alrededor de 20.000 empleos y cerrar más de 70 instalaciones mientras reduce drásticamente el número de envíos de Amazon que maneja. La empresa apuntó en enero de 2025 que había llegado a un acuerdo con Amazon, su mayor cliente, para reducir su volumen en más del 50% para la segunda mitad de 2026.

La CEO Carol Tome sostuvo durante la conferencia telefónica que para finales de 2025 UPS había reducido el volumen de Amazon en su red en aproximadamente un millón de piezas por día.

"Estamos en los últimos seis meses de nuestro plan acelerado de reducción de Amazon, y para todo el año 2026, tenemos la intención de reducir otro millón de piezas por día, mientras continuamos reconfigurando nuestra red", expresó Tome.

UPS también anunció que estaba retirando oficialmente su flota de aviones de carga McDonnell Douglas MD-11 después de un accidente mortal en Louisville, Kentucky, en noviembre. Los aviones, que representaban alrededor del 9% de la flota de UPS, habían sido inmovilizados.

Las acciones de United Parcel Service Inc. subieron un 3,4% en las operaciones de la tarde.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

ARCHIVO - Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos --al centro--, recorre una tienda Target el 11 de enero de 2026 en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Adam Gray, archivo)

Trump logra victoria judicial: Corte libera a ICE de las restricciones impuestas por Minnesota

El Chulo rompe el silencio desde Alligator Alcatraz: Es lo peor que he pasado en mi vida

El Chulo rompe el silencio desde "Alligator Alcatraz": "Es lo peor que he pasado en mi vida"

José Martí no conoció la luz eléctrica: Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

"José Martí no conoció la luz eléctrica": Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

México frena envío de petróleo a Cuba en medio de presión de EEUU

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter