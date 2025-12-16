americateve

Unos 36 candidatos, incluidos prófugo, cómico y exfutbolista pugnan por presidencia de Perú en 2026

LIMA (AP) — Un total de 36 candidatos se disputarán la presidencia de Perú en las elecciones del 12 de abril de 2026, anunció el martes el Jurado Nacional de Elecciones. En la lista de aspirantes figuran un prófugo de la justicia, un cómico, un exfutbolista y el hermano de un expresidente condenado por corrupción.

La cantidad de postulantes supone una de las más altas de los últimos tiempos en procesos elecccionarios en la región. También supera en número a las listas de candidatos presidenciales de todas las elecciones previas del país sudamericano, sumido en una larga crisis política que ha sumado siete presidentes desde 2016, según expertos.

De acuerdo a todas las encuestas conocidas ningún candidato es favorito. El 50.5% no votaría por ningún candidato, lo haría en blanco, viciado o no votaría, según el sondeo de la firma Datum Internacional publicada el lunes por el diario El Comercio donde se entrevistaron a 1.201 peruanos y con margen de error de 2,8%.

Entre los candidatos está el exgobernador regional Vladimir Cerrón, líder del partido marxista Perú Libre que está prófugo desde 2023 tras ser condenado por corrupción a 3 años y 6 meses de prisión. Otro es el cómico Carlos Álvarez del partido País para Todos que en sus 36 años de presencia televisiva ha imitado a casi todos los políticos incluidos los expresidentes fallecidos Alberto Fujimori (1990-2000) y Alan García (2006-2011).

También postula el rector universitario Alfonso López-Chau y un amplio puñado de políticos, incluido Fernando Olivera, quien a fines de 2000 presentó a la prensa un video donde se observaba a Vladimiro Montesinos, exjefe de espías del entonces presidente Alberto Fujimori, entregando dinero a un legislador opositor. El video provocó el fin del régimen tras la huída de Fujimori a Japón desde donde renunció ese mismo año.

El Jurado Nacional de Elecciones indicó que otros dos partidos no presentaron candidatos presidenciales. En las elecciones del 12 de abril también se elegirán a 130 diputados, 60 senadores y cinco parlamentarios andinos.

FUENTE: AP

