Unos 168 médicos cubanos abandonan Honduras tras fin de convenio

De acuerdo con las autoridades hondureñas no se estaban cumpliendo reglamentos internos con ese convenio, el cual fue pactado en la pasada administración de la mandataria Xiomara Castro, de izquierda. La brigada médica cubana había llegado al país en 2024.

Los cubanos salieron por el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula con rumbo a La Habana. No es el primero ni el único país de la región que pone fin a este tipo de programa.

“Venimos a despedir a los médicos, el contrato que se había firmado entre nuestros dos países llega a su fin, había posibilidad de renovarlo, pero no hemos hablado con el presidente Asfura”, expresó a medios locales el embajador cubano en Honduras, Juan Loforte.

“Esta es una decisión soberana del gobierno hondureño", dijo. "Nuestros médicos vinieron porque dijeron (las autoridades hondureñas) que era necesario, pero si ya no son necesarios, el gobierno tiene todo el derecho de prescindir de su trabajo”, acotó.

El diplomático comentó que los médicos estuvieron dos años en el país asignados en 17 de los 18 departamentos de Honduras y en cinco centros oftalmológicos construidos por el gobierno, en los que se operaron a unas 7.000 personas por problemas de los ojos.

El ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta, dijo recientemente a The Associated Press que el convenio no iba a ser renovado porque no cumple cuestiones elementales para que este grupo sea catalogado como brigada médica.

Explicó que de acuerdo con la norma hondureña una brigada médica solo puede permanecer en Honduras por un lapso de 90 días, pero que el grupo de médicos cubanos ya lleva laborando aquí desde 2024. Agregó, además, que el trabajo de los médicos debía ser gratuito y estar acreditados ante el Colegio Médico de Honduras, lo cual —aseguró— no sucedió.

Sobre una posible presión del gobierno de Estados Unidos a Honduras en momentos que mantiene tensiones con Cuba y un cerco petrolero a esa nación caribeña, Argueta sostuvo que la decisión se debe a la “violación del reglamento y la ley hondureña”.

Asfura se impuso en las elecciones presidenciales de noviembre tras recibir el respaldo de Trump.

En junio pasado un diplomático cubano de alto rango acusó al gobierno del presidente Trump de intentar desacreditar a los miles de médicos cubanos que trabajan en todo el mundo, y aseguró que el objetivo es privar al país de una importante fuente de ingresos.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, dijo a la AP durante una visita a la sede de la ONU que Estados Unidos está presionando a otros países e instituciones financieras para que rompan sus lazos con Cuba.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha referido al programa como “trabajos forzados”. A finales de febrero del 2025 anunció restricciones de visa para funcionarios del gobierno cubano y extranjero involucrados en las misiones médicas de Cuba.

FUENTE: AP