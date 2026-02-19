americateve

United supera al Atlético y disputará por primera vez los cuartos de la Champions femenina

TURÍN, Italia (AP) — Manchester United alcanzó los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina por primera vez, mientras que Wolfsburgo, dos veces campeón, venció a la Juventus como visitante para avanzar.

Jess Park del Manchester United celebra con sus compañeras tras anotar en el encuentro de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid el jueves 19 de febrero del 2026. (Martin Rickett/PA via AP)
El United ofreció otra actuación dominante para derrotar el jueves 2-0 al Atlético de Madrid y avanzar con un 5-0 en el global. Wolfsburgo también ganó 2-0 y se clasificó a los cuartos de final por 13ma ocasión en 14 temporadas con un marcador global de 4-2.

El vigente campeón Arsenal y Real Madrid avanzaron a los cuartos de final el miércoles tras eliminar a OH Leuven y Paris FC, respectivamente.

Tras tomar una cómoda ventaja en Madrid, el United continuó de manera similar en Leigh Sports Village.

Julia Zigiotti Olme, quien también anotó la semana pasada, abrió el marcador con un preciso disparo de zurda antes de la media hora.

Jess Park amplió la ventaja con un impresionante remate de larga distancia antes del descanso. El United enfrentará al Bayern Múnich en los cuartos de final.

La defensora del Atlético Xènia Pérez fue expulsada por su segunda tarjeta amarilla a cinco minutos del final.

Wolfsburgo pega en el contragolpe

En Turín, Wolfsburgo resistió la presión antes de que Vivien Endemann abriera el marcador en un rápido contragolpe a los 18 minutos, cuando recibió un pase de Svenja Huth dentro del área y disparó a ras de derecha superando a la guardameta Danielle de Jong.

Ana Capeta estuvo cerca de empatar cuando estrelló el balón en el travesaño, en la mejor de numerosas ocasiones para las locales, antes de que la suplente Cora Zicai marcara el segundo en el sexto minuto del tiempo añadido.

El club alemán se repuso de una desventaja de dos goles en casa en el partido de ida la semana pasada para empatar 2-2 y establecer unos cuartos de final contra Lyon, ocho veces monarca de Europa.

El nuevo formato de la Liga de Campeones femenina es igual al de los hombres, que se estrenó el año pasado, con una fase inicial de liga.

Los cuatro primeros de la clasificación —Barcelona, Lyon, Chelsea y Bayern— avanzaron directamente a los cuartos de final. Los equipos ubicados del quinto al 12mo lugar fueron a un repechaje y del 13ro al 18vo quedaron eliminados.

