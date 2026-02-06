americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Unión Europea propone más sanciones contra Rusia

BRUSELAS (AP) — El brazo ejecutivo de la Unión Europea propuso el viernes más sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, incluyendo una prohibición de servicios de transporte petrolero y medidas dirigidas a los sectores de servicios financieros y comercio del país.

El presidente del Consejo Europeo Antonio Costa (izq) y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en Bruselas el 23 de enero del 2026. (AP foto/Omar Havana)
El presidente del Consejo Europeo Antonio Costa (izq) y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en Bruselas el 23 de enero del 2026. (AP foto/Omar Havana) AP

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que a pesar de las conversaciones en curso para poner fin a la guerra, "debemos ser realistas: Rusia solo se sentará a la mesa con una intención genuina si se le presiona para hacerlo".

La prohibición de los servicios petroleros, que necesitaría ser respaldada por los estados miembros de la UE, "reduciría aún más los ingresos energéticos de Rusia y dificultaría encontrar compradores para su petróleo", expresó.

Los ingresos del petróleo son el pilar de la economía de Rusia, permitiendo al presidente Vladímir Putin invertir dinero en las fuerzas armadas sin empeorar la inflación para la gente común y evitando un colapso de la moneda.

Von der Leyen señaló que la UE debería imponer la prohibición en coordinación con el Grupo de los Siete principales potencias mundiales y otros socios internacionales. Indicó que también debería haber sanciones contra otros barcos de la llamada "flota oculta" que Rusia usa para transportar petróleo.

Los 27 enviados nacionales de la UE comenzarán a discutir las propuestas el lunes. El bloque ya ha impuesto 19 paquetes de sanciones a Rusia por sus ataques a Ucrania, pero llegar a un acuerdo final puede llevar semanas.

El objetivo es que las nuevas medidas sean respaldadas por los países miembros de la UE para el 23 de febrero, la víspera del cuarto aniversario de la guerra.

Von der Leyen indicó que otras propuestas apuntan a restringir el sistema bancario de Rusia y su capacidad para crear canales de pago alternativos para financiar su economía. "Este es el punto débil de Rusia, y estamos presionando fuertemente en él", manifestó.

Otras medidas incluirían nuevas prohibiciones sobre bienes y servicios, incluyendo caucho, tractores y servicios de ciberseguridad. Se impondría una prohibición de importación sobre metales, productos químicos y minerales críticos que no están ya bajo sanciones.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

Minorkys Hoyos Ruiz enciende carbón para cocinar la cena el martes 3 de febrero de 2026, durante un apagón programado con el fin de racionar la energía en Santa Cruz del Norte, sede de una de las centrales termoeléctricas más grandes de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

EEUU ayudará a Cuba con 6 millones de dólares mientras Díaz-Canel lo acusa de "bloqueo energético"

Buses La Habana Cuba

Colapsa el transporte en La Habana: crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter