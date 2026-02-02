americateve

Unión británica de fútbol busca reducir cabezazos en profesionales y prohibirlos en niños

BOSTON (AP) — El sindicato que representa a los futbolistas británicos anunciará el martes el primer protocolo integral para prevenir la enfermedad cerebral encefalopatía traumática crónica (CTE), ampliando la creciente preocupación por las conmociones cerebrales para incluir el daño que pueden causar los golpes menos contundentes al cabecear el balón.

Las directrices de la Asociación de Futbolistas Profesionales, que representa a jugadores actuales y retirados de la Liga Premier, la FA Women's Super League y las Ligas de Fútbol Inglesas, recomiendan no más de diez cabezazos por semana, incluyendo los entrenamientos, para los profesionales. Los niños menores de 12 años no deberían cabecear el balón en absoluto, dijo la PFA, como parte de un protocolo de prevención de la encefalopatía traumática crónica diseñado para reducir los impactos en la cabeza a lo largo de la vida de un jugador.

"La CTE es prevenible. Punto", afirmó el Dr. Adam White, Director de Salud Cerebral de la PFA, el lunes en la primera Cumbre Global sobre CTE, que se celebró en San Francisco mientras la NFL descendía en el Área de la Bahía para el Super Bowl del domingo.

"Son los principios de menos cabezazos, menos fuerza, menos frecuencia y más tarde en la vida los que importan", dijo White a The Associated Press. "Estos podrían aplicarse a cualquier deporte y son la mejor esperanza que tenemos para evitar que los jugadores actuales y futuros sufran el mismo destino que las generaciones anteriores".

La enfermedad cerebral degenerativa ahora conocida como CTE fue estudiada en boxeadores hace más de un siglo como el síndrome del boxeador y se diagnosticó por primera vez en jugadores de fútbol americano en 2005. Desde entonces, se ha convertido en una preocupación en el hockey sobre hielo, el fútbol y otros deportes de contacto, así como entre veteranos de combate y otras personas que sufren golpes repetidos en la cabeza.

Un estudio de 2017 encontró CTE en 110 de 111 cerebros donados por exjugadores de la NFL. La enfermedad solo puede identificarse póstumamente a través de un examen del cerebro.

La NFL, el fútbol americano universitario y muchos otros deportes han instituido protocolos que guían a los equipos y atletas sobre el regreso al juego después de sufrir una posible conmoción cerebral.

Pero el protocolo del fútbol británico es el primer plan integral para combatir el CTE al abordar los golpes subconmocionantes menos dramáticos que pueden ser comunes en los entrenamientos, según Chris Nowinski, fundador de la Fundación de Conmociones Cerebrales y CTE.

"Para los deportes de contacto, los protocolos de prevención de CTE son igualmente importantes y posiblemente más importantes que los protocolos de conmoción cerebral", dijo.

Entre las preocupaciones más recientes están los golpes rutinarios en la cabeza que sufren los linieros de fútbol americano y los de los jugadores de fútbol al cabecear el balón. La investigación financiada por el sindicato y la Asociación de Fútbol encontró que los profesionales escoceses tienen un riesgo de demencia 3,5 veces mayor que la población general; estudios de cerebros de futbolistas británicos encontraron que la mayoría tenía CTE, incluidos Jeff Astle, Gordon McQueen y Chris Nicholl.

"Con lo que sabemos hoy sobre la enfermedad, sería un fracaso para nuestros jugadores no hacer nada", dijo White en un comunicado. "La ciencia y las soluciones son claras, solo se necesita la voluntad de los organismos deportivos para poner la salud a largo plazo de los atletas en primer lugar y me complace que hayamos podido hacer eso en Inglaterra. Animo a todos los deportes a poner tanto, si no más, esfuerzo en los protocolos de prevención de CTE como lo han hecho con los protocolos de conmoción cerebral".

El protocolo también incluye educación anual, apoyo para la investigación y atención para exjugadores que sospechan que viven con CTE. Sigue la publicación de un marco de prevención de CTE publicado en 2023 por investigadores reunidos por la Fundación de Conmociones Cerebrales y CTE y el Centro de CTE de la Universidad de Boston.

Nowinski hizo un llamado a las ligas deportivas y sus asesores médicos para que adopten protocolos de prevención de CTE.

"Ahora hay evidencia abrumadora de que más impactos en la cabeza en los deportes resultarán en más atletas con CTE", dijo Nowinski. "Los administradores deportivos no están arriesgando el CTE ellos mismos, pero las políticas que establecen están condenando a algunos atletas a una vida con CTE, una carga que será llevada principalmente por sus cónyuges e hijos. Ya basta".

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

