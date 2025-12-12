americateve

Union Berlin vence 3-1 a Leipzig en la Bundesliga con ráfaga en el segundo tiempo

BERLÍN (AP) — Union Berlin venció 3-1 al Red Bull Leipzig, que venía en buena racha, en la Bundesliga el viernes, tras una ráfaga de goles al inicio del segundo tiempo.

Ilyas Ansa, de Union Berlín, celebra después de marcar un gol durante el partido de fútbol de la Bundesliga entre FC Union Berlín y RB Leipzig, el viernes 12 de diciembre de 2025, en Berlín, Alemania. (Soeren Stache/dpa via AP)
Ilyas Ansa, de Union Berlín, celebra después de marcar un gol durante el partido de fútbol de la Bundesliga entre FC Union Berlín y RB Leipzig, el viernes 12 de diciembre de 2025, en Berlín, Alemania. (Soeren Stache/dpa via AP)

Oliver Burke adelantó a Berlín después de 57 minutos con su primer gol en nueve partidos. Pero Tidiam Gomis, quien había reemplazado a Janik Haberer solo un minuto antes, anotó el empate para Leipzig al llegar a la hora de juego.

El péndulo se inclinó de nuevo a favor de Berlín casi de inmediato, cuando Christopher Trimmel se encontró sin marca en el área de Leipzig y centró para que Ilyas Ansah rematara de cabeza.

Luego, Tim Skarke aseguró los tres puntos con un tercer gol en el tiempo de descuento.

Fue la primera victoria de Berlín después de una serie de tres derrotas consecutivas en la liga y la copa, y lo eleva cuatro lugares hasta la octava posición.

No ha perdido un partido de la Bundesliga en viernes por la noche desde su primer encuentro de este tipo en 2019, una racha de 11 cotejos.

Para Leipzig, que ocupa el segundo lugar, la derrota fue una oportunidad perdida para cerrar una brecha de ocho puntos con el líder de la liga, Bayern Múnich.

Caerá al tercer lugar si el Borussia Dortmund, que está un punto detrás, vence al Freiburgo el domingo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

