Denuncian ante la ONU y la UNICEF la situación de los menores de edad encarcelados en Cuba tras el 11J

El observatorio recordó en su denuncia que la UNICEF ha centrado su atención de analizar la repercusión sobre la infancia en la isla a través de las “diferentes políticas públicas en materia de instrucción, salud y cultura básicas no democráticas , pero no sobre las políticas y legislaciones existentes, contrarias al recto sentido de la Convención de los Derechos del Niño (la cual no está implementada en Cuba)”, lo cual hace imposible la supervivencia segura de los que deseen ser partícipes de los procesos de cambio.

Por último, el OCDH señaló al gobernante Miguel Díaz-Canel, al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, y al Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, como presuntos responsables directos del incumplimientos de los instrumentos jurídicos internacionales.