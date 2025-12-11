americateve

UNESCO reconoce el canto tirolés suizo en su lista de patrimonio cultural

GINEBRA (AP) — El canto tirolés suizo ha recibido una respuesta de la agencia cultural de Naciones Unidas. La tradición alpina fue incluida en una lista del patrimonio cultural.

La maestra de canto tirolés Nadja Raess mientras canta el 29 de octubre de 2025, en Lucerna, Suiza. (AP Foto/Michael Probst, Archivo)
La maestra de canto tirolés Nadja Raess mientras canta el 29 de octubre de 2025, en Lucerna, Suiza. (AP Foto/Michael Probst, Archivo)

Un comité de la UNESCO reunido en Nueva Delhi incluyó el jueves al canto tirolés, o yodel, como patrimonio cultural inmaterial.

El canto tirolés fue una de las 67 tradiciones que fueron incluidas en la lista de la UNESCo, así como la cocina italiana, la música highlife de Ghana, la bebida fermentada kirguisa Maksym y la tradición musical y de danza venezolana El Joropo.

Se trata de un listado distinto a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la cual consagra protecciones para lugares considerados de importancia para la humanidad, como las Pirámides de Giza en Egipto.

"El yodel puede ser interpretado por individuos, pequeños grupos o coros, y a veces con instrumentos como el acordeón", afirmó la UNESCO.

"Presenta una rica armonía y a menudo se interpreta en conciertos, fiestas y competiciones, con participantes que suelen llevar trajes regionales tradicionales", señaló la evaluación.

El gobierno de Suiza impulsó la candidatura ante la UNESCO, y los promotores insisten en que va mucho más allá de los viejos gritos de falsete de los pastores en tirantes: también es una forma popular de canto.

El gobierno asegura que la Asociación Suiza de Yodel cuenta con alrededor de 780 grupos de canto tirolés, en los que participan al menos 12.000 personas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

