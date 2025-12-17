americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Una tradición nocturna lleva luz y esperanza a niños en un hospital de Michigan

ROYAL OAK, Michigan, EE.UU. (AP) — Voluntarios, con linternas en mano, las levantaron por encima de sus cabezas cuando el reloj marcó las ocho de la tarde, proyectando haces de luz a través del gélido cielo nocturno hacia las ventanas del hospital.

Un niño hospitalizado mira por la ventana mientras voluntarios iluminan el área de pediatría del hospital infantil Corewell durante un evento de Moonbeams for Sweet Dreams, el 10 de diciembre de 2025, en Royal Oak, Michigan. (AP Foto/Mike Householder)
Un niño hospitalizado mira por la ventana mientras voluntarios iluminan el área de pediatría del hospital infantil Corewell durante un evento de Moonbeams for Sweet Dreams, el 10 de diciembre de 2025, en Royal Oak, Michigan. (AP Foto/Mike Householder) AP

Exactamente 10 minutos después, la entusiasta multitud, aún con las linternas en alto, gritó al unísono "dulces sueños" a los niños ingresados varios pisos por encima de ellos.

La tradición nocturna “Moonbeams for Sweet Dreams” ("Rayos de luna para dulces sueños") vuelve a iluminar la noche en el exterior del hospital infantil Corewell Health en Royal Oak, en las afueras de Detroit.

Durante 10 minutos cada noche, los voluntarios que están en el exterior del recinto apuntan con sus linternas hacia las habitaciones de pediatría, transmitiendo un mensaje de esperanza y alegría. Los niños devuelven el gesto enfocando con sus propias linternas a quienes están abajo.

"Estar atrapado en el hospital y sentir que el mundo sigue adelante sin ti fuera te hace sentir un poco aislado, un poco solo, como si te hubieran olvidado en el ajetreo de las fiestas navideñas", dijo Amanda Lefkof, especialista en vida infantil en Corewell.

Uno de los menores internados es Zoe Hostetter, de 4 años, que recibe tratamientos de quimioterapia. En una noche reciente, dirigió su propia linterna hacia los abrigados voluntarios abajo, con su abuelo, Tim Schuele, a su lado.

“Es un gran grupo de personas que no conocen, pero ven el amor que se envía a través de las luces”, contó Schuele. “Están aquí solos o solo con la familia cercana, durante días”.

Pero en estas noches, los niños están lejos de estar solos.

Kevin Barringer partipicó en la acción una noche la semana pasada. Su hijo Connor pasó dos meses en el hospital en 2020 recuperándose de una lesión en la columna, y entonces fueron estinatarios de las luces.

“Se pone bastante oscuro allá arriba para los niños y también para los padres”, dijo Kevin Barringer. “Tener gente aquí abajo haciéndoles saber allá que hay gente con ellos y enviando toda su luz de esa manera, significa mucho”.

Stephanie McMillan, sentada en una habitación oscura, sostenía a su hija de tres meses, Wren, en un brazo y una linterna en el otro, dirigiendo un haz de luz hacia la gente en el exterior.

“Ayuda a que las personas aquí dentro no se sientan tan solas y a que los miembros de la comunidad puedan llevar la alegría de la Navidad a la gente que está aquí”, afirmó McMillan.

El hospital también organiza fiestas navideñas, eventos para elaborar mantas y sesiones de cuentacuentos para las familias. Además, un voluntario se disfraza de Papá Noel y visita a los pacientes en sus habitaciones y en durante esas actividades.

Corewell supervisa el Moonbeams desde 2017. Este año, comenzó el 9 de diciembre y se prolongará durante Hanukkah y todas las noches hasta dos días antes de Navidad.

Entre los participantes hubo grupos de estudiantes de secundaria y tropas de Scouts y hermandades, dijo la enfermera Lisa Muma, una de las organizadoras. A menudo se les unen equipos deportivos, incluyendo un equipo juvenil de hockey que apareció con luces pegadas a sus palos.

Dependiendo del día de la semana y del clima, en el exterior del hospital se congregan entre decenas y cientos de personas cada noche.

“Queríamos encontrar una forma de recordar a las familias y a los niños y pacientes en el hospital que seguimos pensando en ellos, que estamos aquí para ellos, que estamos con ellos”, indicó Lefkof. A su vez, el ala de pediatría del centro se siente un poco como Las Vegas, donde “los días y las noches se mezclan un poco”.

Pero el evento Moonbeams les da a los niños algo que esperar con ilusión durante un momento difícil para muchas familias.

"Esta es una manera maravillosa... de realmente ofrecerles mucho amor cuando están pasando por un momento difícil", añadió Muma.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

Destacados del día

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Los daños materiales son considerables: investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

"Los daños materiales son considerables": investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter