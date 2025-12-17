Una tradición nocturna lleva luz y esperanza a niños en un hospital de Michigan

Un niño hospitalizado mira por la ventana mientras voluntarios iluminan el área de pediatría del hospital infantil Corewell durante un evento de Moonbeams for Sweet Dreams, el 10 de diciembre de 2025, en Royal Oak, Michigan. (AP Foto/Mike Householder) AP

Exactamente 10 minutos después, la entusiasta multitud, aún con las linternas en alto, gritó al unísono "dulces sueños" a los niños ingresados varios pisos por encima de ellos.

La tradición nocturna “Moonbeams for Sweet Dreams” ("Rayos de luna para dulces sueños") vuelve a iluminar la noche en el exterior del hospital infantil Corewell Health en Royal Oak, en las afueras de Detroit.

Durante 10 minutos cada noche, los voluntarios que están en el exterior del recinto apuntan con sus linternas hacia las habitaciones de pediatría, transmitiendo un mensaje de esperanza y alegría. Los niños devuelven el gesto enfocando con sus propias linternas a quienes están abajo.

"Estar atrapado en el hospital y sentir que el mundo sigue adelante sin ti fuera te hace sentir un poco aislado, un poco solo, como si te hubieran olvidado en el ajetreo de las fiestas navideñas", dijo Amanda Lefkof, especialista en vida infantil en Corewell.

Uno de los menores internados es Zoe Hostetter, de 4 años, que recibe tratamientos de quimioterapia. En una noche reciente, dirigió su propia linterna hacia los abrigados voluntarios abajo, con su abuelo, Tim Schuele, a su lado.

“Es un gran grupo de personas que no conocen, pero ven el amor que se envía a través de las luces”, contó Schuele. “Están aquí solos o solo con la familia cercana, durante días”.

Pero en estas noches, los niños están lejos de estar solos.

Kevin Barringer partipicó en la acción una noche la semana pasada. Su hijo Connor pasó dos meses en el hospital en 2020 recuperándose de una lesión en la columna, y entonces fueron estinatarios de las luces.

“Se pone bastante oscuro allá arriba para los niños y también para los padres”, dijo Kevin Barringer. “Tener gente aquí abajo haciéndoles saber allá que hay gente con ellos y enviando toda su luz de esa manera, significa mucho”.

Stephanie McMillan, sentada en una habitación oscura, sostenía a su hija de tres meses, Wren, en un brazo y una linterna en el otro, dirigiendo un haz de luz hacia la gente en el exterior.

“Ayuda a que las personas aquí dentro no se sientan tan solas y a que los miembros de la comunidad puedan llevar la alegría de la Navidad a la gente que está aquí”, afirmó McMillan.

El hospital también organiza fiestas navideñas, eventos para elaborar mantas y sesiones de cuentacuentos para las familias. Además, un voluntario se disfraza de Papá Noel y visita a los pacientes en sus habitaciones y en durante esas actividades.

Corewell supervisa el Moonbeams desde 2017. Este año, comenzó el 9 de diciembre y se prolongará durante Hanukkah y todas las noches hasta dos días antes de Navidad.

Entre los participantes hubo grupos de estudiantes de secundaria y tropas de Scouts y hermandades, dijo la enfermera Lisa Muma, una de las organizadoras. A menudo se les unen equipos deportivos, incluyendo un equipo juvenil de hockey que apareció con luces pegadas a sus palos.

Dependiendo del día de la semana y del clima, en el exterior del hospital se congregan entre decenas y cientos de personas cada noche.

“Queríamos encontrar una forma de recordar a las familias y a los niños y pacientes en el hospital que seguimos pensando en ellos, que estamos aquí para ellos, que estamos con ellos”, indicó Lefkof. A su vez, el ala de pediatría del centro se siente un poco como Las Vegas, donde “los días y las noches se mezclan un poco”.

Pero el evento Moonbeams les da a los niños algo que esperar con ilusión durante un momento difícil para muchas familias.

"Esta es una manera maravillosa... de realmente ofrecerles mucho amor cuando están pasando por un momento difícil", añadió Muma.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP