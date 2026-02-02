Una serie de sismos de poca magnitud sacude al área de San Francisco

El sismo más potente tuvo magnitud de 4,2 y se registró poco después de las 7 de la mañana al sur de San Ramón, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Al menos una decena de sismos sacudieron la zona a partir de las 6:30 de la mañana durante un periodo de una hora. El área ha experimentado enjambres sísmicos —cuando múltiples sismos de poca magnitud ocurren en un breve período— durante décadas, según expertos en sismología.

Se trata del décimo enjambre sísmico desde que los científicos comenzaron a documentarlos en 1970, dijo Lucy Jones, una experimentada sismóloga del sur de California. Los grandes terremotos en el Área de la Bahía se deben por lo general al movimiento de fallas importantes, como la de Hayward y la de San Andrés, la cual se extiende a lo largo de la costa del norte de California antes de moverse tierra adentro.

Los enjambres sísmicos podrían ser indicativo del nacimiento de una nueva falla, aunque corroborar esa teoría tomaría decenas de miles de años, indicó Jones.

"Es una creación gradual de una falla que va a tomar 100.000 años", afirmó.

De momento no se reportaron daños significativos. La autoridad de tránsito del Área de la Bahía señaló que podrían registrarse retrasos debido a que los trenes operaron brevemente a velocidades reducidas durante las inspecciones rutinarias de seguridad.

El temblor se sintió a más de 48 kilómetros (30 millas) de distancia, en San Francisco y en ciudades como Oakland y Richmond.

Los enjambres sísmicos han sacudido en varias ocasiones la zona en los últimos meses. El área del condado de Contra Costa registró 87 sismos de magnitud dos o superior en noviembre y diciembre, según un análisis del San Francisco Chronicle.

Jones dijo que se han reportado enjambres sísmicos en varias zonas de California, los cuales golpean repetidamente una pequeña área y no mantienen una secuencia típica de sismo principal-replica.

Además de la formación de una nueva falla, otros enjambres sísmicos ocurren cuando hay fluidos o magma involucrados, como en Mammoth Mountain en California, donde hay un volcán.

Jones señaló que un enjambre sísmico no es necesariamente un precursor de un sismo mayor.

"Hemos tenido enjambres diez veces en los últimos 50, 55 años en el área de San Ramón y a ninguno de ellos le siguió un terremoto mayor", expresó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP