Una potente bomba explota cerca de vías férreas en el suroeste de Pakistán. Hay más de 24 heridos

La fuerza de la explosión provocó que dos vagones del tren volcaran y se incendiaran, lo que formó una densa columna de humo negro, según imágenes compartidas en internet.
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QUETTA, Pakistán (AP) — Más de dos docenas de personas resultaron heridas el domingo cuando una potente bomba explotó cerca de una vía férrea al paso de un tren de pasajeros por la ciudad de Quetta, en el suroeste de Pakistán, informaron funcionarios.
La fuerza de la explosión provocó que dos vagones del tren volcaran y se incendiaran, lo que formó una densa columna de humo negro, según imágenes compartidas en internet.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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