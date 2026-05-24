americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Una potente bomba explota cerca de vías férreas en el suroeste de Pakistán. Hay más de 24 heridos

QUETTA, Pakistán (AP) — Más de dos docenas de personas resultaron heridas el domingo cuando una potente bomba explotó cerca de una vía férrea al paso de un tren de pasajeros por la ciudad de Quetta, en el suroeste de Pakistán, informaron funcionarios.

Voluntarios buscan víctimas de un vagón de tren volcado, mientras los sobrevivientes esperan a conseguir transporte en el lugar de una explosión en Quetta, Pakistán, el domingo 24 de mayo de 2026. (AP Foto/Arshad Butt)
Voluntarios buscan víctimas de un vagón de tren volcado, mientras los sobrevivientes esperan a conseguir transporte en el lugar de una explosión en Quetta, Pakistán, el domingo 24 de mayo de 2026. (AP Foto/Arshad Butt) AP

La fuerza de la explosión provocó que dos vagones del tren volcaran y se incendiaran, lo que formó una densa columna de humo negro, según imágenes compartidas en internet.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

Aeronaves de EEUU sobrevuelan Caracas en medio de un “simulacro de evacuación"

El especialista James Denaro trabaja en su puesto en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street baja tras un repunte de los precios del petróleo

ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Destacados del día

Departamento de Justicia y Tesoro investigan red de 145 grupos vinculados a la dictadura de Cuba

Departamento de Justicia y Tesoro investigan red de 145 grupos vinculados a la dictadura de Cuba

La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

Aeronaves de EEUU sobrevuelan Caracas en medio de un “simulacro de evacuación"

Piloto acusado junto a Raúl Castro se declaró culpable y enfrentará sentencia en EEUU

Piloto acusado junto a Raúl Castro se declaró culpable y enfrentará sentencia en EEUU

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: El norte revuelto y brutal no nos conoce

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: "El norte revuelto y brutal no nos conoce"

ARCHIVO - La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, escucha en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el 23 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Gabbard renuncia como directora de inteligencia nacional de EEUU por problemas de salud de su esposo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter