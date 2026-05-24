Una potente bomba explota cerca de vías férreas en el suroeste de Pakistán. Hay más de 24 heridos

QUETTA, Pakistán (AP) — Más de dos docenas de personas resultaron heridas el domingo cuando una potente bomba explotó cerca de una vía férrea al paso de un tren de pasajeros por la ciudad de Quetta, en el suroeste de Pakistán, informaron funcionarios.