Una mujer muere por presunto ataque de puma mientras hacía senderismo en Colorado

Una mujer falleció debido a un presunto ataque de un puma mientras caminaba sola por la montaña en el norte de Colorado el jueves, en el que sería el primer ataque letal de uno de estos depredadores en el estado en más de 25 años, dijeron las autoridades.

Más tarde ese día, guardas forestales localizaron dos ejemplares de puma en la zona y los abatieron, señaló Kara Van Hoose, del departamento de Parques y Vida Salvaje de Colorado.

El ataque se produjo en las montañas al sur de la pequeña comunidad de Glen Haven, a unos 11 kilómetros (7 millas) al noreste de Estes Park, considerada la puerta de entrada al acceso este del Parque Nacional de las Montañas Rocosas.

Poco antes del mediodía, dos excursionistas encontraron un puma cerca del cuerpo de la mujer en un tramo remoto del sendero Crosier Mountain, que pasa por un bosque nacional.

Lanzaron piedras al animal para ahuyentarlo y poder intentar ayudar a la mujer, según Van Hoose. Uno de los excursionistas era médico y atendió a la víctima, pero no encontró pulso, agregó.

No se dieron a conocer detalles de las lesiones que presentaba la mujer ni la causa de su muerte.

Van Hoose dijo que la búsqueda de otros pumas en la zona seguía en marcha e indicó que las circunstancias determinarían si se les abatiría en caso de encontrarlos.

Los avistamientos de pumas son habituales en el área boscosa donde se produjo el presunto ataque, pero no ha habido ataques recientes a humanos documentados, señaló Van Hoose.

Los ataques de pumas son inusuales y el último letal en Colorado fue en 1999, que causó la muerte de un niño de tres años. Dos años antes, uno de 10 murió a manos de un puma y fue arrastrado mientras caminaba con familiares por el Parque Nacional de las Montañas Rocosas.

El año pasado, dos hermanos fueron acechados y luego atacados por un puma al que intentaron ahuyentar en el norte de California. Uno de los hermanos falleció.

Los pumas pueden alcanzar los 60 kilos (130 libras) de peso y superar los 1,80 metros (seis pies) de largo. Se alimentan principalmente de ciervos.

Se estima que en Colorado hay entre 3.800 y 4.400 ejemplares, que están clasificados como una especie de caza mayor en el estado y pueden ser cazados.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Destacados del día

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

ARCHIVO – Páginas de healthcare.gov, el sitio web de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

