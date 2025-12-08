americateve

Una mujer es condenada a 4 años en Corea del Sur por extorsionar al futbolista Son Heung-min

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Una mujer ha sido sentenciada a cuatro años de prisión por chantajear al astro del fútbol Son Heung-min, informó una corte surcoreana el lunes.

ARCHIVO - El jugador de Los Ángeles FC forward Son Heung-Min (7) celebra una victoria contra el Austin FC en el segundo juego de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste de la MLS, el 2 de noviembre de 2025, en Austin, Texas. (AP Foto/Stephen Spillman, Archivo) AP

La mujer, identificada solo como Yang, fue acusada de extorsionar 300 millones de wones (204.000 dólares) a Son en 2024 después de enviarle una foto de una ecografía de un bebé que afirmaba era suyo y exigir dinero a cambio de guardar silencio.

Posteriormente, conspiró con un hombre, identificado como Yong, para intentar extorsionar más dinero a Son.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl dijo el lunes que Yang "mintió" a Son, aunque no había confirmado quién era el padre del bebé que estaba esperando.

El tribunal dijo que Yang negó los cargos de extorsión e intento de extorsión. Yong, quien confesó, fue sentenciado a dos años de prisión, según el tribunal.

Son, de 33 años, es uno de los mejores jugadores de Asia. Después de una década en el Tottenham Hotspur de la Premier League, la estrella surcoreana se unió a LAFC en agosto.

La agencia de noticias surcoreana Yonhap informó en mayo que una mujer de unos 20 años y un hombre de unos 40 habían sido detenidos bajo sospecha de intentar chantajear a Son en junio del año pasado cuando aún estaba en el Tottenham.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

