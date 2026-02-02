Una mezcla de esperanza y temor prevalece en Venezuela tras cambio de gobierno impuesto por EEUU

José Vivens posa con sus perros durante una entrevista sobre lo que presenció durante los ataques de EEUU al complejo militar de Fort Tiuna la noche en que las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix) AP

Treinta días después de la incursión y captura del entonces presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, tanto adultos como niños aún no están seguros de lo que está sucediendo exactamente a su alrededor. Y a medida que el shock inicial da paso a una mezcla de incertidumbre, esperanza y decepción, un miedo generalizado a otro ataque o a más represión gubernamental sigue presente.

En la capital, Caracas, donde vallas publicitarias y grafitis patrocinados por el gobierno exigen que Estados Unidos libere a Maduro, muchos residentes se preguntan si su sucesora, la presidenta encargada Delcy Rodríguez , tiene alguna autonomía o está capitulando ante las demandas de la Casa Blanca ; si ella es Maduro con otro nombre, y —crucial para sus necesidades inmediatas— si deben creer, como ella ha indicado, que un aumento salarial largamente esperado está en el horizonte. Mientras tanto, líderes de la oposición que habían estado en silencio finalmente han emergido para hablar públicamente.

“Es un cambio importante, ciertamente, pero todo está igual, todo”, dijo el jubilado Julio Castillo, de 74 años, sobre la destitución de Maduro del cargo. “Me siento como que si no hubiese pasado mayor cosa”.

El gobierno de Venezuela y sus partidarios consideran la captura de Maduro y la primera dama Cilia Flores como un secuestro. Rodríguez y altos funcionarios han prometido luchar por la libertad de la pareja desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su captura en las primeras horas del 3 de enero.

El partido gobernante ha organizado manifestaciones para mostrar su lealtad a Maduro, a quien el temperamental Hugo Chávez nombró como portador de la antorcha de su autoproclamada revolución socialista antes de morir en 2013. También ha ajustado su mensaje de amenazar con una guerra al estilo de Vietnam con Estados Unidos a admitir estar militarmente superados y necesitar transformar la relación con Goliat.

Los partidarios —una minoría en comparación con las multitudes durante la presidencia de Chávez— ven a Rodríguez como carente de libre albedrío, pero confían en que ella puede llevar el chavismo, su movimiento político, a través de la próxima batalla diplomática.

“El Estado venezolano, y los venezolanos, estamos aceptando esta nueva situación en la que estamos actuando bajo coerción”, dijo José Vivens, un leal a Maduro, sobre la decisión de Rodríguez de permitir que la administración Trump controle el dinero del petróleo de Venezuela, el motor del país. “Nos secuestraron a nuestro comandante. Y tenemos que ceder para vivir para un nuevo combate”.

Vivens, un juez de paz, estaba en el estacionamiento de su apartamento en Caracas cuando escuchó un fuerte silbido, luego una explosión ensordecedora la noche del ataque. Se agachó detrás de su coche, y cuando miró hacia arriba, los helicópteros volaban inquietantemente cerca de su edificio.

“Ya nos invadieron”, fue el pensamiento inmediato de Vivens. No exactamente, pero unas horas más tarde, se enteraría de que la élite militar de Estados Unidos había capturado a Maduro en un complejo cercano y lo había subido a un helicóptero.

Abandonando un pilar del chavismo

Rodríguez ha utilizado eventos públicos y reuniones con el sector privado de Venezuela para asegurar a quienes la escuchan que ella, no la administración Trump, está gobernando el país sudamericano, incluso si luego reconoce tener una agenda mutua con Estados Unidos, lo cual era impensable hace unas semanas.

“El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo”, dijo durante una reunión con ejecutivos petroleros para discutir una reforma de la ley energética del país. “El pueblo de Venezuela tiene gobierno, y este gobierno obedece al pueblo”.

Su propuesta de reforma, que los legisladores aprobaron rápidamente y ella promulgó el jueves, abre el sector petrolero de la nación a la privatización, abandonando un pilar del chavismo.

Rodríguez presentó el proyecto tras la afirmación de Trump de que su administración tomaría el control de las exportaciones de petróleo de Venezuela y revitalizaría la industria en declive atrayendo inversión extranjera.

Testeando las aguas

Muchos dentro de la oposición habían esperado durante mucho tiempo que la destitución de Maduro, especialmente si era liderada por Trump, resultaría inmediatamente en que uno de los suyos tomara las riendas del país. La decisión de Trump de trabajar con Rodríguez, en lugar de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, los tiene perplejos.

Pero mientras los partidarios de Machado siguen buscando señales de que la Casa Blanca la incorporará de manera significativa en sus planes para su país, los venezolanos han comenzado a poner a prueba el compromiso de Rodríguez con lo que ella ha llamado “un nuevo momento político” para Venezuela.

Durante días, decenas de personas han mantenido una vigilia fuera de las prisiones exigiendo la liberación de seres queridos que creen fueron detenidos por razones políticas, incluidos periodistas, defensores de los derechos humanos y miembros del ejército. Un puñado de líderes de la oposición que no habían sido vistos en público en Venezuela ni hicieron declaraciones durante más de un año han hablado.

“Creo que el destino de Venezuela no puede ser un acuerdo petrolero y una dictadura encabezada por Delcy Rodríguez, porque sencillamente podríamos definir eso como una continuidad de la dictadura”, dijo el líder opositor Andrés Velásquez a los periodistas, reapareciendo después de más de un año en la clandestinidad.

Un canal de televisión de propiedad privada con alcance nacional incluso transmitió el miércoles un clip de Machado dirigiéndose a los periodistas en Washington. Ni los medios públicos ni privados habían mostrado un segmento similar en años.

Aun así, muchos venezolanos continúan autocensurándose, ya que siguen profundamente temerosos de la represión gubernamental. Sus publicaciones en redes sociales no mencionan la política. Los mensajes de texto o de audio en WhatsApp no critican al gobierno. Algunas videollamadas implican escribir y borrar información en pizarras blancas como una capa adicional de protección.

No ha habido grandes manifestaciones pidiendo un nuevo gobierno o una elección presidencial. Tampoco nadie se ha atrevido a celebrar públicamente la captura de Maduro, incluso si muchos desearon durante mucho tiempo verlo esposado.

Muchos líderes de la oposición permanecen en el exilio. Los carteles de “se busca” de Edmundo González, el candidato de la oposición durante las elecciones presidenciales de 2024, todavía están en exhibición en aeropuertos y oficinas gubernamentales.

Equilibrando la esperanza y el miedo

El hijo de Margaret García no pudo dormir durante días después del 3 de enero. Tampoco quería volver a la escuela por miedo a no saber qué hacer si ocurría otro ataque.

“Nosotros pensamos que nos íbamos a morir”, relata ella sobre el momento en que su familia escuchó un helicóptero abrir fuego cerca de su edificio de apartamentos de 15 pisos cerca de donde fue capturado Maduro.

El miedo de su hijo no es único. Algunos venezolanos todavía temen un segundo ataque si el gobierno de Rodríguez no cumple con las expectativas de Estados Unidos, incluso cuando Washington ha indicado que no tiene planes de una mayor escalada.

“Puedo decirles ahora con total certeza, no estamos preparados ni tenemos la intención o esperamos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento”, dijo el miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a una comisión del Senado.

García, una maestra, dijo que no podía entender cómo alguien podría encontrar satisfacción en la operación de Estados Unidos que mató a decenas. Aun así, piensa que bajo la supervisión de Rodríguez, el país podría ver las mejoras económicas duraderas que los trabajadores han esperado durante más de una década.

Al igual que García, muchos trabajadores del sector público sobreviven con aproximadamente 160 dólares al mes, mientras que el empleado promedio del sector privado ganó alrededor de 237 dólares al mes el año pasado. El salario mínimo mensual de Venezuela de 130 bolívares (0,35 dólares), no ha aumentado desde 2022, situándose muy por debajo de la medida de pobreza extrema de las Naciones Unidas de 2,15 dólares al día.

“Vemos que un momento negativo nos ha traído cosas positivas”, dijo la maestra sobre los posibles cambios que Rodríguez ha señalado que vendrán con un esperado auge petrolero.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP