Una manada de orcas ofrece un espectáculo frente a Seattle

El encuentro cercano atrajo a docenas de personas a la costa del vecindario de West Seattle. Observadores de ballenas identificaron a la manada como orcas de Bigg, un grupo que caza mamíferos marinos y vive en el mar de Salish. Aparentemente estaban cazando.

Entre las personas que observaban desde la playa Alki estaba Summer Staley. Ella condujo desde el otro lado de la ciudad para observar a las orcas después de ver una publicación en la página en Facebook de Orca Network —una organización que rastrea ballenas valiéndose de informes de personas en tierra y en el agua—, la cual alertaba sobre la llegada de la manada.

“Es un vínculo tan hermoso con la naturaleza y con el universo compartir el mismo espacio con estas hermosas criaturas”, expresó Staley. Ha visto a las orcas unas pocas decenas de veces en el último año. “¿Qué tan afortunada soy de poder compartir este espacio con ellas?”.

Las criaturas saltaron y golpearon sus colas durante aproximadamente una hora. Aves marinas y un águila calva siguieron al grupo, a la expectativa de que dejara restos de comida.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP