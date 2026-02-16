americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Una huelga de trabajadores provoca retrasos en el principal aeropuerto de Kenia

NAIROBI, Kenia (AP) — El principal aeropuerto de Kenia reportó retrasos en los vuelos el lunes después de que los trabajadores iniciaran una huelga dentro de una disputa laboral con las autoridades en la que exigen mejores salarios y condiciones de trabajo.

La principal aerolínea de Kenia emitió un aviso de viaje e instó a los clientes a verificar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto. Kenya Airways indicó que los retrasos en las operaciones de control del tráfico aéreo estaban afectando las salidas y llegadas, y que habría un ajuste de horarios.

La Autoridad de Aeropuertos de Kenia informó que había implementado medidas de contingencia para minimizar las interrupciones, señaló que estaba dialogando con las partes interesadas para resolver la huelga y subrayó su disposición a un diálogo constructivo.

Los trabajadores del aeropuerto emitieron la semana pasada un aviso de huelga de siete días por problemas en la aplicación de un convenio colectivo firmado entre el sindicato y las autoridades. Los trabajadores exigen mejores condiciones laborales, así como mejores salarios y prestaciones.

El principal aeropuerto de Kenia, el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta, es un importante centro de transporte para los viajes regionales e internacionales, el comercio y el turismo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

Muere preso político del 11J tras licencia médica: denuncian negligencia en cárceles cubanas

Muere preso político del 11J tras licencia médica: denuncian negligencia en cárceles cubanas

EEUU sanciona a El Necio por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

EEUU sanciona a "El Necio" por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter