Una huelga de trabajadores provoca retrasos en el principal aeropuerto de Kenia

La principal aerolínea de Kenia emitió un aviso de viaje e instó a los clientes a verificar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto. Kenya Airways indicó que los retrasos en las operaciones de control del tráfico aéreo estaban afectando las salidas y llegadas, y que habría un ajuste de horarios.

La Autoridad de Aeropuertos de Kenia informó que había implementado medidas de contingencia para minimizar las interrupciones, señaló que estaba dialogando con las partes interesadas para resolver la huelga y subrayó su disposición a un diálogo constructivo.

Los trabajadores del aeropuerto emitieron la semana pasada un aviso de huelga de siete días por problemas en la aplicación de un convenio colectivo firmado entre el sindicato y las autoridades. Los trabajadores exigen mejores condiciones laborales, así como mejores salarios y prestaciones.

El principal aeropuerto de Kenia, el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta, es un importante centro de transporte para los viajes regionales e internacionales, el comercio y el turismo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

