americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Una fuga de gas tóxico en mina de Nigeria mata a 37 personas

ABUYA, Nigeria (AP) — Una fuga de gas tóxico en una mina del centro norte de Nigeria mató a 37 personas y envió al hospital a otras 26, según la policía.

El incidente ocurrió la madrugada del martes en la población de Kampani Zurak, ubicada en el área de Wase, en el estado de Plateau, informó el portavoz policial Alfred Alabo en un comunicado.

“La investigación preliminar reveló que los mineros se vieron afectados debido a una descarga repentina de óxido de plomo y otros gases asociados como azufre y monóxido de carbono, que son tóxicos y venenosos para los seres humanos, particularmente en un entorno confinado o con poca ventilación”, explicó Alabo. “Los cuerpos de las víctimas fallecidas han sido entregados a sus familias para su entierro de acuerdo con sus prácticas religiosas”.

El gobierno nigeriano ha cerrado la explotación y está investigando la fuga.

Los mineros desconocían la naturaleza tóxica de las emisiones y continuaron trabajando, señaló en un comunicado el ministro de Desarrollo de Minerales Sólidos de Nigeria, Dele Alake.

No está claro qué se estaba extrayendo en el lugar ni si la mina operaba legalmente. Nigeria intenta combatir la minería ilegal de oro en todo el país, que a lo largo de los años han registrado cientos de muertes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

Destacados del día

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro
ULTIMA HORA

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter