Una fuga de gas tóxico en mina de Nigeria mata a 37 personas

El incidente ocurrió la madrugada del martes en la población de Kampani Zurak, ubicada en el área de Wase, en el estado de Plateau, informó el portavoz policial Alfred Alabo en un comunicado.

“La investigación preliminar reveló que los mineros se vieron afectados debido a una descarga repentina de óxido de plomo y otros gases asociados como azufre y monóxido de carbono, que son tóxicos y venenosos para los seres humanos, particularmente en un entorno confinado o con poca ventilación”, explicó Alabo. “Los cuerpos de las víctimas fallecidas han sido entregados a sus familias para su entierro de acuerdo con sus prácticas religiosas”.

El gobierno nigeriano ha cerrado la explotación y está investigando la fuga.

Los mineros desconocían la naturaleza tóxica de las emisiones y continuaron trabajando, señaló en un comunicado el ministro de Desarrollo de Minerales Sólidos de Nigeria, Dele Alake.

No está claro qué se estaba extrayendo en el lugar ni si la mina operaba legalmente. Nigeria intenta combatir la minería ilegal de oro en todo el país, que a lo largo de los años han registrado cientos de muertes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP