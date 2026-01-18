Una explosión en una fábrica de Mongolia Interior, China, deja 2 muertos y 84 hospitalizados

En esta imagen publicada por la Agencia de Noticias Xinhua, el humo se eleva de un fábrica donde se produjeron explosiones en Baotou, en la Región Autónoma de Mongolia Interior, China, el domingo 18 de enero de 2026. (Xinhua via AP) AP

Un tanque de almacenamiento presurizado diseñado para contener vapor y agua a alta temperatura explotó en la fábrica, informaron el lunes las autoridades de la ciudad de Baotou.

La explosión ocurrió en una planta de Baogang United Steel en la ciudad de Baotou alrededor de las tres de la tarde del domingo y causó temblores en las áreas circundantes. Un equipo de rescate estaba buscando a las ocho personas que están desaparecidas, dijo un representante de la Oficina de Información de la ciudad de Baotou en una conferencia de prensa el lunes por la mañana.