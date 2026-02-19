americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Una explosión de gas derrumba parte de un edificio y mata a 13 personas en el sur de Pakistán

KARACHI, Pakistán (AP) — Una explosión de gas destruyó un edificio de apartamentos en Karachi, una importante ciudad portuaria de Pakistán, y mató al menos a 13 personas el jueves, entre ellos mujeres y niños, además de herir a varias personas más después de que parte de la estructura se derrumbara, informaron la policía y funcionarios de rescate.

Rescatistas recuperan un cuerpo de ente los escombros tras una explosión de gas en un edificio de apartamentos en Karachi, Pakistán, el jueves 19 de febrero de 2026. (AP Foto/Ali Raza)
Rescatistas recuperan un cuerpo de ente los escombros tras una explosión de gas en un edificio de apartamentos en Karachi, Pakistán, el jueves 19 de febrero de 2026. (AP Foto/Ali Raza) AP

La explosión ocurrió en una zona residencial de Karachi, capital de la provincia de Sindh, señaló el jefe de la policía local, Rizwan Patel. Agregó que los rescatistas seguían retirando escombros para buscar a posibles sobrevivientes atrapados bajo los restos.

Patel no ofreció más detalles, pero indicó que la operación de búsqueda y rescate continuaba.

La mayoría de las casas y edificios de apartamentos en Karachi, como en otras partes de Pakistán, tienen conducciones de gas natural para cocinar. Sin embargo, muchos hogares también utilizan bombonas de gas licuado de petróleo debido a la baja presión del gas natural.

Una explosión de gas ocurrida en julio tras la celebración de una boda en una vivienda de Islamabad, la capital de Pakistán, dejó ocho muertos, incluidos los recién casados. Las autoridades informaron que la explosión se produjo cuando los invitados se habían reunido para celebrar el matrimonio.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

Destacados del día

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro
ULTIMA HORA

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter