Una explosión de gas derrumba parte de un edificio y mata a 13 personas en el sur de Pakistán

Rescatistas recuperan un cuerpo de ente los escombros tras una explosión de gas en un edificio de apartamentos en Karachi, Pakistán, el jueves 19 de febrero de 2026. (AP Foto/Ali Raza) AP

La explosión ocurrió en una zona residencial de Karachi, capital de la provincia de Sindh, señaló el jefe de la policía local, Rizwan Patel. Agregó que los rescatistas seguían retirando escombros para buscar a posibles sobrevivientes atrapados bajo los restos.

Patel no ofreció más detalles, pero indicó que la operación de búsqueda y rescate continuaba.

La mayoría de las casas y edificios de apartamentos en Karachi, como en otras partes de Pakistán, tienen conducciones de gas natural para cocinar. Sin embargo, muchos hogares también utilizan bombonas de gas licuado de petróleo debido a la baja presión del gas natural.

Una explosión de gas ocurrida en julio tras la celebración de una boda en una vivienda de Islamabad, la capital de Pakistán, dejó ocho muertos, incluidos los recién casados. Las autoridades informaron que la explosión se produjo cuando los invitados se habían reunido para celebrar el matrimonio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

