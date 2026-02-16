Una bomba mata a dos personas y deja varios heridos ante una comisaría en Pakistán

Voluntarios trasladan a un herido en la explosión de una bomba a un hospital en Bannu, el noroeste de Pakistán, el lunes 16 de febrero de 2026. (AP Foto/Ammad Khattak) AP

No ofreció más detalles y solo señaló que los muertos y heridos fueron trasladados a un hospital cercano. Aunque ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría, era probable que las sospechas recayeran sobre los talibanes paquistaníes, o TTP.

Pakistán ha registrado un repunte de la violencia en los últimos años, y el gobierno con frecuencia culpa al ilegalizado TTP. Se trata de un grupo distinto, pero estrechamente aliado con los talibanes de Afganistán, que recuperaron el control de ese país en 2021. El aumento de los ataques ha tensado las relaciones entre Islamabad y Kabul, ya que Pakistán acusa al TTP de operar libremente dentro de Afganistán, una acusación que tanto el TTP como Kabul niegan.