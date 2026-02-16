americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Una bomba mata a dos personas y deja varios heridos ante una comisaría en Pakistán

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Unos explosivos colocados en una motocicleta estallaron cerca de la entrada de una comisaría en el noroeste de Pakistán el lunes, lo que mató al menos a dos personas, incluido un niño, e hirió a varias más, informaron la policía y funcionarios de rescate. La explosión también dañó tiendas cercanas.

Voluntarios trasladan a un herido en la explosión de una bomba a un hospital en Bannu, el noroeste de Pakistán, el lunes 16 de febrero de 2026. (AP Foto/Ammad Khattak)
Voluntarios trasladan a un herido en la explosión de una bomba a un hospital en Bannu, el noroeste de Pakistán, el lunes 16 de febrero de 2026. (AP Foto/Ammad Khattak) AP

El ataque ocurrió en Bannu, un distrito de la conflictiva provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán, indicó el funcionario policial local Fida Mohammad.

No ofreció más detalles y solo señaló que los muertos y heridos fueron trasladados a un hospital cercano. Aunque ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría, era probable que las sospechas recayeran sobre los talibanes paquistaníes, o TTP.

Pakistán ha registrado un repunte de la violencia en los últimos años, y el gobierno con frecuencia culpa al ilegalizado TTP. Se trata de un grupo distinto, pero estrechamente aliado con los talibanes de Afganistán, que recuperaron el control de ese país en 2021. El aumento de los ataques ha tensado las relaciones entre Islamabad y Kabul, ya que Pakistán acusa al TTP de operar libremente dentro de Afganistán, una acusación que tanto el TTP como Kabul niegan.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

Muere preso político del 11J tras licencia médica: denuncian negligencia en cárceles cubanas

Muere preso político del 11J tras licencia médica: denuncian negligencia en cárceles cubanas

EEUU sanciona a El Necio por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

EEUU sanciona a "El Necio" por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter