Una bomba caminera mata a seis policías en el noroeste de Pakistán

La explosión ocurrió en el distrito de Tank de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, dijo el jefe de policía local Pervez Shah. Entre los muertos se encontraba un jefe de policía local, Ishaq Ahmad, quien estaba en una patrulla de rutina en el momento del ataque. Shah no proporcionó más detalles, señalando que se estaba llevando a cabo una investigación.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, condenó el ataque y rindió homenaje a los agentes fallecidos. En un comunicado, ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas, diciendo que los policías habían "sacrificado sus vidas por la paz de la nación" y que sus sacrificios no serían olvidados.

Ningún grupo reclamó inmediatamente la autoría. Es probable que la sospecha recaiga sobre los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, que han intensificado los ataques contra las fuerzas de seguridad y civiles en los últimos meses.

El TTP es separado pero aliado con los gobernantes talibanes de Afganistán y se ha envalentonado desde que los talibanes afganos regresaron al poder en 2021. Pakistán ha acusado a Kabul de permitir que el grupo use suelo afgano para lanzar ataques dentro de Pakistán, una acusación que el gobierno afgano niega.

Las relaciones entre los dos vecinos han permanecido tensas. Las tensiones se intensificaron en octubre después de que Kabul acusara a Islamabad de llevar a cabo un ataque con drones en la capital afgana. Posteriores enfrentamientos transfronterizos mataron a docenas antes de que Qatar mediara un alto el fuego el 19 de octubre.

La tregua sigue en pie, aunque recientes conversaciones entre las partes en Estambul terminaron sin avances.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP