americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Una bomba caminera mata a seis policías en el noroeste de Pakistán

DERA ISMAIL KHAN, Pakistán (AP) — Una bomba al borde de la carretera dirigida a un vehículo policial mató a seis agentes en el noroeste de Pakistán cerca de la frontera afgana el lunes, según informó la policía, subrayando un aumento en la violencia miliciana en la región.

La explosión ocurrió en el distrito de Tank de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, dijo el jefe de policía local Pervez Shah. Entre los muertos se encontraba un jefe de policía local, Ishaq Ahmad, quien estaba en una patrulla de rutina en el momento del ataque. Shah no proporcionó más detalles, señalando que se estaba llevando a cabo una investigación.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, condenó el ataque y rindió homenaje a los agentes fallecidos. En un comunicado, ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas, diciendo que los policías habían "sacrificado sus vidas por la paz de la nación" y que sus sacrificios no serían olvidados.

Ningún grupo reclamó inmediatamente la autoría. Es probable que la sospecha recaiga sobre los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, que han intensificado los ataques contra las fuerzas de seguridad y civiles en los últimos meses.

El TTP es separado pero aliado con los gobernantes talibanes de Afganistán y se ha envalentonado desde que los talibanes afganos regresaron al poder en 2021. Pakistán ha acusado a Kabul de permitir que el grupo use suelo afgano para lanzar ataques dentro de Pakistán, una acusación que el gobierno afgano niega.

Las relaciones entre los dos vecinos han permanecido tensas. Las tensiones se intensificaron en octubre después de que Kabul acusara a Islamabad de llevar a cabo un ataque con drones en la capital afgana. Posteriores enfrentamientos transfronterizos mataron a docenas antes de que Qatar mediara un alto el fuego el 19 de octubre.

La tregua sigue en pie, aunque recientes conversaciones entre las partes en Estambul terminaron sin avances.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Destacados del día

Funcionaria del régimen cubano dice que millones darían su vida para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Funcionaria del régimen cubano dice que "millones darían su vida" para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Trump lanza advertencia directa a Cuba: No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el Día Nacional de la Defensa en plena crisis

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el "Día Nacional de la Defensa" en plena crisis

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter