Un vórtice polar, humedad y falta de hielo marino genera peligrosa ola invernal en EEUU

Los meteorólogos dijeron que dos terceras partes del este de la nación están amenazadas por una tormenta invernal que podría rivalizar con el daño de un huracán importante y tiene algunos orígenes en un Ártico que se está calentando debido al cambio climático. Advierten que es probable que el clima gélido se mantenga el resto de enero y hasta principios de febrero, lo que significa que la nieve y el hielo que se acumulen tardarán mucho en derretirse.

Los pronósticos indican que la tormenta, que se espera que comience a golpear a partir del viernes, se extenderá desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra y llegará hasta el sur. Unas 230 millones de personas enfrentarán temperaturas de -7 grados Celsius (20 Farenheit) o más frías y alrededor de 150 millones probablemente se verán afectadas por nieve y hielo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

"Creo que la gente está subestimando lo malo que va a ser", dijo Ryan Maue, excientífico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), ahora meteorólogo privado.

El vórtice polar, una masa de aire amargamente frío que a menudo permanece encerrada en el norte de Canadá y Alaska, se está alargando por una onda en la atmósfera superior que se remonta a una parte del Ártico relativamente libre de hielo y a la nevada Siberia. A medida que las temperaturas heladas avanzan por Estados Unidos, se encontrarán con la humedad proveniente de California y el Golfo de México para generar hielo y nieve paralizantes en muchas áreas.

Los orígenes del sistema comienzan en el Ártico, donde las temperaturas relativamente más cálidas vigorizan al vórtice polar y empujan su aire frío hacia el sur.

"La atmósfera está alineada perfectamente para que el patrón esté bloqueado en este Ártico cálido, continente frío", dijo Maue. "Y no es solo aquí para nosotros en América del Norte, sino que la masa terrestre de Europa del Este a Siberia también está excepcionalmente fría. Todo el hemisferio ha entrado en una congelación profunda".

Ya en octubre de 2025, los cambios en el Ártico y el bajo nivel de hielo marino estaban estableciendo condiciones para el tipo de vórtice polar estirado que trae clima invernal severo a Estados Unidos, dijo Judah Cohen, experto en clima invernal y científico investigador del MIT. Las fuertes nevadas siberianas se sumaron al tira y afloja del clima que deforma a un patrón de aire que normalmente es circular. Esas condiciones "de alguna manera cargaron los dados un poco" para un estiramiento del vórtice polar, dijo.

Cohen coescribió un estudio de julio de 2025 que encontró más eventos de vórtice polar estirado vinculados a ráfagas de clima invernal severo en el centro y este de Estados Unidos durante la última década. Cohen dijo que parte de la razón es que el dramáticamente bajo nivel de hielo marino en los mares de Barents y Kara en el Ártico ayuda a establecer un patrón de ondas que terminan causando ráfagas frías en Estados Unidos. Un Ártico más cálido está causando que el hielo marino en esa región se encoja más rápido que en otros lugares, han encontrado estudios.

El hielo marino del Ártico está en un nivel récord bajo para esta época del año, según el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo.

Dónde golpeará la ráfaga invernal

El centro del vórtice polar estirado estará en algún lugar sobre Duluth, Minnesota, para la mañana del viernes, trayendo consigo un "frío brutal de larga duración", dijo Maue. Las temperaturas en el norte y el medio oeste serán tan frías como sea posible, incluso hasta menos -32 a -34 °C (-25 o -30 °F), explicó Maue. La temperatura baja promedio para los 48 estados inferiores rondará los -12 a -11 °C (11 o 12 °F) el sábado, domingo y lunes, dijo Maue.

Dos de los Grandes Lagos —Erie y Ontario— pueden congelarse, lo que al menos reduciría un poco la famosa nieve con efecto lago, dijo Maue.

El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Zack Taylor, informó que la mayoría de las áreas al este de las Montañas Rocosas se verán afectadas por el frío extremo, la nieve o el hielo. La peligrosa lluvia helada podría extenderse desde las llanuras del sur hasta el medio sur y las Carolinas, dijo.

"Estamos viendo el potencial de una acumulación de hielo impactante. Así que el tipo de acumulación de hielo que podría causar cortes de energía significativos o generalizados o potencialmente daños significativos a los árboles", señaló.

Y si no te toca hielo, podrías recibir mucha nieve, dijo Taylor. Indicó que era demasiado pronto para predecir cuántas pulgadas caerán, pero "acumulaciones significativas de nieve" podrían golpear "la región de los Ozarks, los valles de Tennessee y Ohio, los Apalaches centrales, y luego en el Atlántico medio, y quizás en las porciones del noreste".

Maue dijo que en el Atlántico medio, alrededor de la capital de la nación, hay la posibilidad de que haya dos ventiscas consecutivas en los próximos 14 días. ______

FUENTE: AP