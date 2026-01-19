Un vistazo a los accidentes de tren más mortales en Europa en los últimos años

ARCHIVO - Personal de emergencia acude al lugar de un descarrilamiento en Santiago de Compostela, España, el 24 de julio de 2013. (AP Foto/La Voz de Galicia/Monica Ferreiros, Archivo) AP

Viajar en tren en Europa es una forma común, relativamente asequible y conveniente para que muchos europeos y turistas se desplacen. Los accidentes ferroviarios importantes han disminuido desde 2010, según la Unión Europea, sin embargo, el accidente en España es un recordatorio de lo mortales que pueden ser cuando ocurren.

A continuación, un vistazo a algunos de los accidentes de tren, tranvía y metro más mortales en Europa en los últimos años.

Septiembre 2025: Un popular tranvía en Lisboa se descarriló y chocó contra un edificio, dejando 16 personas muertas y 21 heridas. Un informe preliminar sobre el accidente del funicular encontró que un cable subterráneo que actuaba como contrapeso entre los dos coches del tranvía no era adecuado para su uso y se rompió.

Febrero 2023: Un tren de pasajeros en el norte de Grecia que transportaba a cientos de personas colisionó a alta velocidad con un tren de carga que venía en dirección contraria, resultando en un incendio que mató a 57 personas. Un informe de investigación lo atribuyó a un error humano, la infraestructura obsoleta y fallos sistémicos importantes.

Julio 2016: Dos trenes de cercanías italianos chocaron de frente entre pueblos en la región sureña de Puglia, dejando 31 personas muertas y muchas más heridas. Una investigación encontró un error de comunicación entre las estaciones de las que había partido cada tren.

Julio 2013: Un tren de cercanías en España se salió de las vías al tomar una curva cerca de la ciudad noroeste de Santiago de Compostela, matando a 80 personas e hiriendo a otras 145. Una investigación mostró que el tren viajaba a 179 km/h (111 mph) en un tramo con un límite de velocidad de 80 km/h (50 mph) cuando se salió de las vías y se estrelló contra un muro.

Febrero 2010: Dos trenes de cercanías a las afueras de Bruselas chocaron durante la hora punta de la mañana cuando uno se pasó un semáforo en rojo. En total, 19 personas murieron y 171 resultaron heridas en el peor accidente ferroviario de Bélgica.

Junio 2009: Un tren de carga en Italia que transportaba gas se descarriló en la estación de Viareggio, cerca de la ciudad toscana de Lucca, y explotó, matando a 32 personas. Se culpó al mal mantenimiento de los ejes del tren.

Julio 2006: Un tren de metro que viajaba a velocidad excesiva se estrelló en un túnel subterráneo en la ciudad oriental española de Valencia, matando a 43 personas e hiriendo a muchas más. Se tardaron 13 años en que un tribunal encontrara culpables de homicidio negligente a cuatro gerentes del sistema de metro de la ciudad por no tomar las medidas de seguridad necesarias para prevenir la tragedia.

Enero 2006: La falla de un sistema de frenos en un tren en Montenegro causó que se descarrilara y cayera en un barranco a las afueras de la capital, Podgorica. El accidente mató a 45 personas, incluidos cinco niños, y dejó heridas a otras 184. Fue el peor desastre ferroviario en la historia de Montenegro.

Noviembre 2000: Un teleférico en un funicular en Austria se incendió en un túnel de montaña en Kaprun, matando a 155 personas. Los fallecidos eran esquiadores que se dirigían a las pistas de la montaña Kitzsteinhorn.

Octubre 1999: Un tren que salía de la estación de Paddington en Londres pasó un semáforo en rojo y chocó contra un tren de alta velocidad que venía en dirección contraria, matando a 31 personas. Alrededor de 400 personas resultaron heridas.

Junio 1998: Un tren de alta velocidad en Alemania que viajaba a 200 km/h (125 mph) colisionó con un puente en Eschede, causando su colapso. El accidente mató a 101 personas y dejó heridas a otras 100. Fue el desastre ferroviario más mortífero de Alemania en la posguerra.

