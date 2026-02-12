Un vistazo al lanzamiento inaugural del cohete europeo Ariane 64, en cifras

Vista parcial de la línea de ensamblaje del cohete Ariane 64, en Les Mureaux, en el oeste de París, el miércoles 4 de febrero de 2026. (AP Foto/Thibault Camus) AP

El lanzamiento tendrá lugar en el Puerto Espacial de Europa, en Kurú, Guayana Francesa.

El buque insignia de la industria europea de cohetes compite contra pesos pesados en un mercado global muy disputado, del que forma parte SpaceX, el líder del mercado, propiedad de Elon Musk.

Este es un vistazo a la tecnología del cohete Ariane 6 en cifras:

Por primera vez, el cohete está equipado con cuatro propulsores que rodean su etapa central, lo que le da el nombre de Ariane 64.

Su función es proporcionar un impulso adicional, lo que le permite transportar unas 21,6 toneladas a la órbita terrestre baja, más del doble de lo que puede elevar con solo dos propulsores.

Los propulsores consumen 142.000 kilogramos (313.056 libras) de propelente sólido en poco más de dos minutos antes de agotarse.

5

El Ariane 6 ha completado cinco vuelos —todos exitosos— con dos propulsores, incluido su lanzamiento inaugural en julio de 2024. El lanzamiento del jueves será el sexto, y el primero con un cliente comercial.

El año pasado, el cohete europeo se centró en misiones institucionales, al colocar en órbita un satélite francés de reconocimiento militar, un satélite meteorológico francés y satélites de radar de observación de la Tierra y de navegación patrocinados por la Unión Europea.

13

El programa Ariane 6 cuenta con el respaldo de 13 naciones, todas las cuales son miembros de la Agencia Espacial Europea.

Construir el cohete requiere la pericia y la coordinación de unos 600 subcontratistas encabezados por el ArianeGroup. La etapa central se ensambla en Les Mureaux, al oeste de París, mientras que la superior se construye en una fábrica de Bremen, Alemania. Un solo cohete se compone de aproximadamente 300.000 piezas.

La etapa central, la etapa superior y los propulsores cruzan el Atlántico hacia la Guayana Francesa en un buque de carga equipado con velas para reducir emisiones y ahorrar combustible.

El Ariane 64 mide 62 metros (203 pies) de altura, con una etapa central de 5,4 metros (17,7 pies) de ancho.

32

La misión del jueves tiene previsto colocar en órbita 32 satélites Leo de Amazon.

Amazon lanzó sus primeros satélites de internet en 2025, mientras la empresa busca convertirse en un actor clave en el mercado de las megaconstelaciones, actualmente dominado por los miles de satélites Starlink de SpaceX.

Fundada por Jeff Bezos, quien dirige Blue Origin, su propia empresa de cohetes, Amazon aspira a desplegar más de 3.200 satélites para ofrecer un servicio de banda ancha rápido y asequible en todo el mundo.

1 hora y 54 minutos

Se espera que la misión dure 1 hora y 54 minutos, desde el despegue hasta la separación de todos los satélites.

Además de sus propulsores, el Ariane 6 está impulsado por un motor principal en la base de su etapa central que utiliza hidrógeno y oxígeno superenfriados como combustible.

Un segundo motor se enciende una vez que la etapa superior escapa de la gravedad de la Tierra, colocando los satélites en sus órbitas precisas. Puede reencenderse hasta cuatro veces durante el vuelo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP